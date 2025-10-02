В России успешно испытали «Изделие 545» В России испытали личное кинетическое оружие против дронов «Изделие 545»

В России успешно испытали личное кинетическое орудие для уничтожения дронов «Изделие 545», сообщили ТАСС в компании-разработчике проекта «Новые русские технологии». Оно позволяет бойцам уничтожать беспилотники всех типов на дистанции 100–150 метров с помощью любого стандартного оружия.

Поражающие элементы показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников — это наше ноу-хау, защищенное патентами, — рассказали в организации.

Сейчас разработка находится на этапе научно-исследовательских работ. В будущем оружие поступит в ВС РФ.

До этого в Курской области прошли испытания первой отечественной лазерной установки для дистанционного разминирования. Устройство способно с расстояния 50–100 метров прожигать металлические корпуса мин и снарядов лазерным лучом.

Ранее Индия провела успешный испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности Agni-Prime с мобильной железнодорожной платформы. Она относится к оружию нового поколения, максимальная дальность полета ракеты составляет 2 тыс. километров.