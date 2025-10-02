В Сеть выложили документы, оставшиеся от ликвидированного в российском приграничье бойца ВСУ. Водительское удостоверение тракториста с его фотографией опубликовал Telegram-канал «Северный ветер». В нем указано, что документ принадлежит человеку по имени Владимир Рудый 1986 года рождения из Львовской области.

Авторы канала пишут, что боец ВСУ не захотел «становиться героем воспитательной беседы» и предпочел «бесславную смерть». При этом, что стало с украинским солдатом — не уточняется, сказано лишь, что его тело, вероятно, «полностью растворилось в русской земле». В публикации призвали родственников бойцов ВСУ объяснять им, что единственный способ выжить — сдаться в плен.

Ранее сообщалось, что группа военнослужащих элитного украинского подразделения «Скала» сдалась в плен в районе города Красноармейск (Покровск). Среди них оказались мобилизованные. Военные сдались в плен после того, как российские войска уничтожили их группы. Военнопленным в настоящее время оказывают всю необходимую помощь.