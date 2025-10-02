Украинцы и русские — братья: Рындовский о пытках, Зеленском и бегстве в РФ

Боец MMA заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский несколько лет живет в России. После начала специальной военной операции он стал политическим беженцем. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Рындовский рассказал, как его пытали украинские силовики, что он думает о президенте Владимире Зеленском, собирается ли получить российское гражданство.

«Меня избили, завязали глаза и начали пытать»

— Почему вы начали заниматься единоборствами?

— У меня это тянется с детства. Отец занимался дзюдо и самбо. Я делал свои первые шаги в этих видах спорта. Отца рано не стало, я завязал со спортом. Уже в подростковом возрасте, в 15 лет, меня вдохновил Федор Емельяненко. Я собрал друзей, без тренера, смотрел видео на YouTube. По сути, я начал тренировать и тренироваться одновременно. Все базовые навыки из детства — акробатика, гимнастика — мне очень сильно помогли.

— Федор Емельяненко является для вас кумиром в мире единоборств?

— Я уважаю многих, но кумиров у меня нет. Нам, верующим, запрещено создавать вещи, изображения людей, которым мы будем поклоняться вместо Бога. Безусловно, испытываю к Емельяненко огромное уважение. Он был моим вдохновителем.

— Вы создали команду Olymp Team, в которую вошли друзья и знакомые спортсмены. Как возникла эта идея?

— Все очень просто. Зал, где тренировался мой отец и где я делал свои первые шаги на борцовском ковре, назывался «Олимп». Сначала я приглашал знакомых, друзей, потом начали приходить люди из района, из Киева, стали приезжать из области. Так и появилась команда.

— Вы создали рэп-андеграунд-коллектив под названием ОПГ. Почему выбрали именно это направление музыки?

— Это произошло спонтанно. Я не имею никакого отношения к музыке. С детства мне нравилось писать что-то. Мы собирались дома у друзей и просто фристайлили. Появилась мысль что-то записать. ОПГ — «организованная подпольная группа», голос улицы, честность и свобода слова. Я предложил эту идею, потому что хотел говорить то, что думаю.

— Вы слушаете рэп или другую музыку? Кого считаете самым лучшим рэпером?

— Я слушаю абсолютно все, в том числе русский и зарубежный рэп, попсу, классику, а также электронную музыку. Но в последнее время предпочитаю аудиокниги. Я скорее меломан. В каждом направлении можно кого-то выделить. Мне очень нравится Василий Вакуленко (Баста). У него разные направления, он творческая личность. Делает андеграунд, попсу и, можно сказать, домашний рэпчик. Из зарубежных на данный момент мне нравится рэпер Pop Smoke.

— После начала СВО в марте 2022 года вас задержали в Киеве, после чего подвергли пыткам. Как это произошло?

— Не хотелось бы это вспоминать, но если я буду молчать, то стану соучастником тех людей, которые все это делают. Я говорю не за себя, а за тех, кого продолжают незаконно удерживать на Украине. Десятки тысяч человек заключили в тюрьмы по религиозным и политическим мотивам. Пока мы о них говорим, есть надежда.

Меня не задержали, а похитили. Не было ни ордера, ни суда, ни адвоката. Меня избили, связали, завязали глаза, увезли в Подольский РОВД Киева, где начали пытать. Никаких обвинений против меня не было выдвинуто.

— Украинские силовики не объяснили причину вашего похищения? Просто связали и увезли?

— Они много что говорили, но настоящая причина — это моя позиция. Я всегда говорил, что Россия и Украина — братские народы, связанные историей, культурой и семьями. Когда все началось, я выложил видео, чтобы люди одумались, не сеяли ненависть, так как у всех нас есть родственники, друзья, общие дела. Мы ездили из Киева в Москву на заработки, нас связывали многие вещи. Я всегда придерживался позиции урегулирования отношений России и Украины.

— Вас стали преследовать из-за поездок в Россию и участия в международных соревнованиях?

— Конечно. Они искали повод. Мои поездки в Россию — одна из причин давления. Самое удивительное, что они говорили о клубе «Ахмат», в котором я никогда не тренировался. При этом у меня много друзей из Чечни, мы хорошо общаемся, дружим, но я тренировался в Дагестане.

Еще одной причиной была моя активная медийная жизнь. В прямых эфирах я лестно отзывался о дагестанцах и чеченцах, говорил, что у меня там есть друзья и мы хорошо общаемся. Силовики хотели сфабриковать образ врага в глазах общественности, поэтому цеплялись за все.

— Что вам помогло пережить пытки?

— Самое главное — вера. Кроме того, я физически крепкий. Мне помог спорт. Многие люди просто не выдерживают. На протяжении всего времени я молился. Видимо, у меня сильный ангел-хранитель, который помог все выдержать.

— Кто вам помог уехать с Украины? Насколько это было тяжело сделать?

— Это было тяжело. Народный депутат с Украины Артем Дмитрук помог мне покинуть страну, за что я ему очень сильно благодарен. Это была хорошо продуманная операция.

«У Зеленского был шанс все прекратить»

— Как вас приняли в России?

— Встретили очень тепло. Я очень благодарен всем, кто мне помогал. Я бы не хотел выделять кого-то конкретно. Эти люди не хотели бы пиара, предпочтут остаться в тени. При всех трудностях для украинцев, особенно в плане жилья, мне дали крышу над головой. Это самое главное. Я пытался найти вариант с арендой квартиры, а люди не хотят их сдавать иностранным гражданам. Это касается не конкретно украинцев, а в целом иностранцев. Это связано с регистрацией.

— Вы заслуженный мастер спорта Украины, но вас, по сути, выжили из страны. Чувствуете обиду, злость на родину?

— Это звучит странно, но ни злости, ни обиды нет. Мне искренне больно за людей, которых эта система предала и бросила. Это не дает мне покоя.

— Как вы относитесь к президенту Украины Владимиру Зеленскому? Есть ли будущее у страны?

— Зеленский мог все прекратить. Были Стамбульские соглашения, но он пошел по пути режима, созданного в 2014 году. С таким подходом будущее Украины под большим вопросом.

— Грозят ли Украине утрата суверенитета и раздел страны?

— У тех, кто распрощался со своей историей и предал народ, не бывает суверенитета, только внешнее управление и распад. Сохранит ли Украина нынешние границы или изменится — не так важно, если она потеряет право на свой голос и будущее. Пока все печально, но мы рассчитываем на лучшее.

— Ваши друзья остаются на Украине или переехали в Россию и другие страны?

— Часть осталась на Украине, часть переехала. Кто-то находится в России, Белоруссии, Европе, Америке и Канаде. Нас всех раскидало по всему миру. Эта ситуация внесла изменения в жизни десятков миллионов людей.

— Что ваши друзья рассказывают о происходящем на Украине?

— Есть разные мнения. Сейчас у всех спадает пелена с глаз, и они начинают осознавать, что не все так радужно. Они видят систему и этот режим. У них все больше негодования, задумываются о любых границах, лишь бы все закончилось. Многие мои знакомые, просто люди, с которыми общаюсь, говорят, что главное — мир и окончание конфликта.

— Вы верите, что еще сможете оказаться на Украине?

— Очень бы хотелось. Верю до последнего. Хочется вернуться и побывать в родном Киеве, посетить Одессу, Львов. Скучаю по этим краям. Надеюсь, получится.

«Украинским спортсменам велели ненавидеть русских»

— Сейчас вы живете в Москве. Планируете получать российский паспорт?

— Сейчас для меня главное — решить вопрос легального статуса, потому что жизнь в подвешенном состоянии осложняет и спорт, и планы на будущее.

Последние недели я провел в миграционном центре «Сахарово». Это не только личные трудности, но и проблемы, с которыми сталкиваются тысячи людей, оказавшиеся в похожем положении. Бюрократия, постоянные изменения правил, неясность статуса — все это делает жизнь подвешенной. Украинцев нельзя депортировать домой — там их ждет тюрьма или еще хуже. Важно, чтобы для тех, кто искренне считает Россию своей родиной, нашлось справедливое решение.

— Как вы себя ощущаете в России?

— Спокойно и уверенно. У меня есть будущее. Здесь я чувствую себя как дома, все хорошо. Я вернулся в славянское пространство, что не может не радовать.

— Как вы относитесь к тому, что после начала СВО российские спортсмены выступают на соревнованиях без флага и гимна, в нейтральном статусе? При этом Израиль не наказывают за войну в Газе.

— Очень жаль, что спорт оказался в центре политических игр. На мой взгляд, он должен быть вне политики. Спортсмены посвящают всю жизнь тренировкам и соревнованиям, и ограничивать их из-за политической ситуации неправильно. Надеюсь, что в будущем спорт вернется к своим истинным ценностям — честной борьбе и равным условиям для всех.

— Многие называли предателями спортсменов РФ, выступающих в нейтральном статусе. Вы бы поехали на международные соревнования без флага и гимна страны?

— Я скажу вещи, которые многим могут не понравиться, но это мое мнение. Для меня не столь важны флаги и гимны, гораздо важнее наша общая история, вера и культура. Я понимаю спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом. Это их путь, единственное, что, как правило, они делают в жизни. Атлеты пытаются самореализоваться. Есть обеспокоенность у федераций и разных политиков. Они взращивали спортсменов, и когда они не представляют страну, это их огорчает. Но даже когда атлет выступает за другое государство, здравомыслящие люди могут почитать, углубиться и понять, где он вырос.

— Спорт когда-нибудь будет вне политики?

— Хотелось бы, но пока его используют как инструмент давления. Надеемся на лучшее.

— Некоторые украинские спортсмены не жмут руку россиянам, не хотят приезжать на турниры, куда допустили атлетов из РФ. Это ненависть к русским или происходит по принуждению властей?

— Это принуждение, потому что спортсменам угрожают. Многие вынуждены публично выражать позицию, которая отличается от того, что у них в душе.

— Как власти угрожают украинским спортсменам? Лишат титулов, отберут медали?

— Все строится на страхе. Отмена договоров, запугивания, угрозы жизни. У многих спортсменов, особенно в единоборствах, как правило, есть контракты в ВСУ или других органах. Им говорят, что отправят их на передовую.

— Как украинские спортсмены на самом деле относятся к российским?

— То, что атлеты не жмут друг другу руки, — это показушная вражда, политика. Я уверен, что в глубине души у многих уважение и понимание. Но им велено пулично ненавидеть россиян. Не все с этим согласны, но они боятся говорить.

— У вас схожая история с футболистом Александром Роспутько, который сбежал с Украины после матча юношеской Лиги чемпионов и сейчас играет в России. Знаете ли вы спортсменов, кто таким же образом переехал в РФ?

— Я слышал об этой истории, но с Александром не знаком. Если представится возможность, буду рад познакомиться. Многие спортсмены делают этот шаг в поисках свободы и стабильности. Люди, которые фабрикуют образ врага, — кричащее меньшинство. Сила все равно в молчаливом большинстве.

— Знакомы ли вы с кем-нибудь, кого пытали на Украине?

— Да, но многие из них сейчас находятся на Украине. Мне приходит большое количество сообщений в соцсетях. Люди просят не называть их имен, потому что они опасаются. Даже те, кто уехал с Украины, обеспокоены вопросами личной безопасности. На моем примере решили всем показать, что нельзя иметь другое мнение и выступать за то, что мы братские народы. Многие не хотят об этом говорить и ворошить прошлое.

«Мир наступит, когда лидеры России и Украины будут стоять на одной литургии и молиться»

— Как вы относитесь к принудительной мобилизации на Украине?

— Это трагедия. Людей выдергивают с улиц и из домов. Все это происходит на глазах у детей, родители бросают коляски. Страшно, что это стало нормой и на это нет никакой реакции. Я не понимаю, чем эти люди могут быть полезны. Их отправляют в зону боевых действий как щит. Когда люди погибают, их списывают как пропавших без вести.

— Когда закончится СВО?

— Когда люди начнут понимать, что мы братские народы, перестанут видеть врагов друг в друге и научатся прощать. Это самое главное. Мне нравятся слова Дмитрука: когда два лидера России и Украины будут стоять на одной литургии и вместе молиться, тогда будет мир.

— Зеленский хочет мирных переговоров?

— Непонятно, что происходит. Когда Зеленский баллотировался, посмотрите, какая была предвыборная кампания. Он говорил о том, что его родной язык русский, закончит конфликт в Донбассе — только позитив. Затем риторика резко поменялась. Мы наблюдаем эскалацию и возвращение к ядерному оружию. Не знаем, чего ожидать от президента, самостоятельная эта фигура или нет.

— В 2018 году в канун 8 Марта телеканал ICTV внес вас в список самых сексуальных мужчин Украины. Как отнеслись к этому статусу?

— С юмором. Думаю, это смешно. Для меня важнее быть сильным и честным, чем красивым в рейтингах.

— Девушки писали после этого?

— Конечно. Поймите, картинка картинкой, но важнее то, какой человек внутри. Главное — душа, сердце, вера, а не это все.

— На каких соревнованиях мы сможем вас увидеть?

— Я решал бюрократические вопросы. Последние три недели тренировался по два раза в неделю. Сейчас набираю форму. Когда полноценно восстановлюсь после травмы, буду строить планы и настраиваться. Мне бы хотелось принять участие в турнирах уже в этом году, но, наверное, получится только в следующем.

— Это будут внутрироссийские или международные турниры?

— Посмотрим. В РФ проходит множество хороших турниров. У меня акцент больше на международные — чемпионаты мира и Европы.

— За какими видами спорта следите помимо единоборств?

— Я очень сильно люблю баскетбол, особенно НБА. Футбол и хоккей смотрю редко, за компанию. Иногда слежу за тяжелой и легкой атлетикой, мне также нравится спортивная гимнастика. Я понимаю, что футбол — самый популярный вид спорта в мире, но из командных дисциплин отдаю предпочтение баскетболу.

— Кто ваши любимые боксер и баскетболист?

— Мне нравится Флойд Мейвезер. Несмотря на то, что боксер завершил карьеру, он остается одним из лучших. Из баскетболистов мне нравится Стефен Карри.

