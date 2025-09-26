«Продуманная операция»: украинский боец MMA раскрыл, как сбежал из страны

Боец MMA Максим Рындовский, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу, в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, что народный депутат Украины Артем Дмитрук помог ему сбежать из страны. Спортсмен заявил, что это была хорошо продуманная операция.

Это было тяжело. Наверное, на тот момент не так тяжело, как сейчас. Мне помог народный депутат Украины Артем Дмитрук. Он помог мне покинуть страну, за что я ему очень сильно благодарен. Это была хорошо продуманная операция, — сказал Рындовский.

Ранее Рындовский рассказал, что спортсмены с Украины не жмут россиянам руки на международных турнирах не из-за личной неприязни, а по принуждению. По его словам, они боятся лишиться денег. Рындовский добавил, что среди спортсменов бывают исключения, которые поддались «зомбированию». Однако большинство, по его словам, остаются нормальными ребятами, переживающими за обе стороны, с которыми он продолжает общаться.