«Дежурят у тела»: в Якутии 13 дней не могут похоронить 8-летнюю девочку

«Дежурят у тела»: в Якутии 13 дней не могут похоронить 8-летнюю девочку

В селе Юкагир республики Саха (Якутия) уже больше десяти дней не могут похоронить восьмилетнюю девочку. Родителям запретили трогать тело до проведения судебной экспертизы, а специалист из Якутска не может прилететь из-за плохой погоды. Подробности трагедии — в материале NEWS.ru.

Как в якутском селе погибла маленькая Кира

В Усть-Янском улусе Якутии восьмилетнюю Киру (имя изменено) 19 сентября задавил трактор «Беларусь». Девочка ехала в его кабине, выпала из откидного окна и попала под колесо.

«В селе, где произошла трагедия, нет морга, а ближайший аэропорт находится на расстоянии 800 километров», — сообщают журналисты.

Все это время из-за плохих погодных условий специалисты не могут добраться до места трагедии. Тело ребенка находится в неотапливаемой комнате дома в ожидании осмотра судмедэкспертов.

Как чувствует себя семья погибшей Киры

«Сейчас семья девочки пребывает в шоковом состоянии. Следственных мероприятий никаких не проводится. Нам сказали, мол, чтобы похоронить ребенка, нужно заключение судмедэксперта, а он приехать не может уже вторую неделю! Запрещают похоронить, получается», — рассказала корреспонденту NEWS.ru местная жительница Анна.

По ее словам, недавно жители поселка получили сообщения, что вертолет с Якутска вылетел, но никто его так и не дождался.

«Родителям Киры было сказано: „Не трогать ребенка! Дело уголовное, нужно разобраться, вскрытие делать“. Тело малышки в доме родителей, ее еще не вывезли. Мы все в глубоком шоке», — передала свои ощущения Анна.

Так как село Юкагир очень маленькое, все жители — около 120 человек — хорошо знают друг друга и пытаются помочь в трудной ситуации, продолжила женщина. Несмотря на то что СМИ активно пишут об этой ситуации, организовать вылет эксперта никто не может.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Сейчас мы пытаемся помочь родителям, может, добрым словом. Это молодая семья, и отцу, и маме около тридцати лет. У них есть еще одна дочка, ей 6. Надеюсь, она пока плохо поняла, что произошло. А Кирочку они хотят похоронить в селе, рядом с местом, где она родилась», — сообщила Анна.

Что за село, где погибла маленькая Кира

Село Юкагир расположено за Полярным кругом на побережье Янского залива моря Лаптевых. Его называют одним из самых отдаленных оплотов цивилизации. Круглогодичного сообщения с «большой землей», аэропорта или морга нет. Добраться туда можно только на вертолете.

«Наш поселок очень маленький, никаких дорог нет. Летом — только вертолет, и то он летает раз в неделю. Зимой можно добраться на снегоходах. И все. Единственный аэропорт рядом — в поселке городского типа Депутатский (690 км. — NEWS.ru). Сейчас рейсы туда не выполняются, скорее всего, из-за погоды: в это время года вылеты отменяются постоянно», — рассказывает Анна.

В 2021 году в Юкагире было официально зарегистрировано 128 человек. Есть школа с детским садом и фельдшерско-акушерский пункт. Из ближайшего города Депутатского нужно ехать до села Усть-Янска 450 километров, рассказала местная жительница. Затем на снегоходах добираться до Юкагира.

«Связь в нашем селе очень плохая. Пообщаться по телефону не выйдет. Можно переписываться только в мессенджерах. Я работала учительницей в местной школе, максимально в классе бывает три ученика. Кира училась во втором», — сообщила Анна.

Что говорят родственники погибшей Киры

Дядя Киры Петр Петров рассказал NEWS.ru, что рядом с телом девочки сейчас постоянно находится кто-то рядом. По местным поверьям, если оставить умершего одного, душа может заблудиться и остаться в нашем мире.

«Сейчас погода в нашем районе нелетная, пурга со снегом. А по селам летают только вертолеты. Пока вылета не было», — сообщил мужчина.

По его словам, в особенно тяжелом состоянии находится мать Киры, которая работает в сельском доме культуры. Обычно она отвечает за праздники, дискотеки и другие мероприятия. Отец работает оленеводом, сейчас он находится в другом селе. Бабушка девочки тоже очень переживает.

«У нас в районе только завтра будет летная погода, потом опять всю неделю — плохая. Может, вертолет и прилетит, очень на это надеюсь. В любом случае, через ваше издание я хочу обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Хочу попросить, чтобы он взял под личный контроль расследование этого дела», — поделился дядя.

Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семья считает, что произошел несчастный случай, и никого в нем не винят, продолжил он. В то же время водитель трактора признал свою вину и заявил, что готов понести наказание, так как «не сможет жить так, будто ничего не случилось». Всем сейчас очень тяжело.

Что сообщили в Следственном комитете

В Следственном комитете по республике Саха (Якутия) корреспонденту NEWS.ru рассказали, что в село должна была выехать следственно-оперативная группа.

«Специалисты к вылету готовы, собирались отправиться сразу после того, как это все произошло. Но в том самом районе очень сложные метеорологические условия», — сообщили в ведомстве.

Читайте также:

Открытый гроб, улыбка жены, слезы дочери: как прошли похороны Юрия Мороза

«Мамин лучший друг»: каким был 5-летний Толя, закрывший телом мать от дрона

Полмиллиона за девственность: как 15-летняя школьница продавала свое тело

Рулетик с цианидом и долг: алчный мужчина угробил бабушку, друга и любимую

Слезы матери, слова спутницы, открытый гроб: как прошли похороны Старовойта