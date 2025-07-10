«Мамин лучший друг»: каким был 5-летний Толя, закрывший телом мать от дрона

Пятилетний Толя погиб после удара ВСУ по пляжу «Городской» в Курске. Ребенок, услышав взрывы, бросился к своей матери, чтобы закрыть ее своим телом. Малыш получил ожоги более 30% тела. Корреспондент NEWS.ru пообщался с родственниками, друзьями и коллегами пострадавшей матери, узнал о ее нынешнем самочувствии и поговорил о сыне-герое.

Что случилось в Курске

Вечером 8 июля ВСУ атаковали пляж «Городской» в Курске, расположенный рядом с Кировским мостом. В этот момент там находились мирные жители. В их числе были 36-летняя Полина и ее пятилетний сын Толя. Когда мальчик заметил угрозу, он мгновенно бросился к матери, пытаясь закрыть ее своим телом от взрыва.

Мальчик получил сильные ожоги на теле и лице — более 30%, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Его доставили в местную больницу. На следующий день, 9 июля, Толя скончался во время транспортировки в столицу.

ВСУ атаковали пляж в Курске с применением ударных БПЛА «Пекло», боевой заряд реактивных дронов составил больше 5 килограммов. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы России должны ответить на удар в Курске в стократном размере.

Спецслужбы на месте трагедии в Курске Фото: СК РФ

Кем был погибший мальчик

Толя был единственным ребенком в семье, сообщила NEWS.ru давняя подруга пострадавшей Полины Юлия. 12 июля мальчику исполнилось бы шесть лет.

«Со своим любимым мужчиной Полина была вместе примерно лет семь. Помню, как она написала мне, что беременна и очень счастлива. Муж ее тоже был рад. С тех пор периодически она писала мне, рассказывала, как у нее проходит беременность, делилась фотографиями. 12 июля 2019 года я получила от нее сообщение: „Я стала мамой мальчика Анатолия“. Я видела, как она была счастлива его рождению!» — поделилась Юлия.

Сейчас Полина с мужем в разводе. Тетя мальчика рассказала, что Толя был очень привязан к матери. По ее словам, она была буквально всем для сына.

«Мама для него — это все, он ее очень любил, она для него лучший друг <…>. Он не по годам смышленый мальчик», — говорит родственница.

Эту же информацию в беседе с NEWS.ru подтвердил знакомый семьи Анатолий. По его словам, Полина действительно очень любила мальчика.

«Она много занималась своим сыном. Он очень разносторонний, активный и умный мальчик», — сказал он.

Полина, мать, пострадавшая в трагедии Фото: Страница Полины в ВК

Местный активист товарищ Полины Владимир рассказал NEWS.ru, что, когда узнал о смерти Толи, подумал, что мальчик — настоящий герой. Самопожертвование, которое он проявил, — это что-то исключительное, считает он.

«Сразу понятно, что мама воспитала чудесного человека и вложила в него огромную любовь. Парень — настоящий герой. Это неправильно, когда дети уходят вперед родителей и делают для этого осознанный выбор. Царство небесное», — сказал он.

Что известно о матери погибшего мальчика

На странице Полины в соцсети написано, что она очень долго искала себя, не могла понять, в чем ее призвание. Одновременно с этим она посещала художественную школу и брала частные уроки рисования, не преследуя никаких особенных целей. Просто это было ее хобби.

«А дальше случился декрет, и все встало на свои места. В моем случае этот период окончательно дал мне понять, что мне все-таки нужно рисовать», — написала женщина в соцсетях.

Также Полина была волонтером, помогала детям из ЛНР и ДНР: с 2022 года она передавала им гуманитарную помощь, рассказал местный активист Владимир. Он вспоминает, что женщина была первой, кто откликнулся на объявление о необходимости помочь малышам из новых регионов, которое он разместил в соцсетях.

«Я приехал к ней домой, она была с сыном. Они передали новую одежду, игрушки, зубную щетку, пасту», — говорит Владимир.

Мужчина заметил, что сейчас все родственники и друзья Полины и Анатолия в полном отчаянии.

Полина, мать, пострадавшая в трагедии Фото: Страница Полины в ВК

Как сейчас чувствует себя мама мальчика

Сейчас Полина находится в одной из московских больниц, ее состояние оценивается как тяжелое. Тетя мальчика Елена Коломейцева сообщила NEWS.ru, что она планирует ехать в столицу к сестре. Знакомые Полины заметили, что сейчас за ее судьбу переживают даже те, с кем она давно потеряла связь.

«Сейчас она в реанимации и только-только пришла в себя. Пока на связь она не выходит и никому не отвечает», — поделился друг Полины.

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