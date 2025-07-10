В Госдуме призвали ответить на удар по курскому пляжу в стократном размере Депутат Колесник призвал к стократному ответу на удар по курскому пляжу

Вооруженные силы России должны ответить на удар ВСУ по пляжу в Курске в стократном размере, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. При этом, по его словам, страна должна беречь свою армию и мирное население. Депутат подчеркнул, что политика России должна быть наступательной.

Отвечать нужно в стократном размере на такие вещи, произошедшие на пляже в Курске, но при этом беречь свой народ и солдат. С Украиной дружбы не будет, военные должны воевать и побеждать, а народ — поддерживать армию. Надо укреплять свою страну, брать от всех лучшее, в том числе за рубежом. Мирные инициативы всегда оценивают как слабость. Пока они по зубам не получат, наступать надо. Политика наша должна быть наступательной. Не с нами, значит, против нас, — сказал Колесник.

Ранее тетя мальчика, который погиб, закрыв собой мать во время атаки ВСУ на пляж в Курске, заявила, что женщина находится в тяжелом состоянии. Пятилетний ребенок получил серьезные ожоги и скончался во время транспортировки в Москву. Всего после налета дронов на пляж были госпитализированы шесть человек.