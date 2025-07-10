«Единственный был»: дядя погибшего в Курске мальчика дал комментарии СМИ Погибший после атаки ВСУ на Курск мальчик был единственным ребенком в семье

Пятилетний мальчик, который погиб из-за атаки ВСУ на пляж в Курске, был в семье единственным ребенком, рассказал RT его дядя Алексей. О том, что племянника не стало, мужчина узнал от журналистов. Услышав страшную новость, он не смог сдержать слез.

Это единственный был наследник наш. Ох, господи, — сказал дядя малыша.

По его словам, мать погибшего — художница. Во время атаки она получила ожоги рук, связаться с женщиной пока не получилось.

Вечером 8 июля украинские военные нанесли удар при помощи беспилотников по курскому пляжу. При атаке три человека погибли, семеро получили травмы. Среди пострадавших оказался мальчик, который получил серьезные ожоги, закрыв своим телом мать. Вечером 9 июля стало известно, что при транспортировке в Москву ребенок умер.