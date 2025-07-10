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10 июля 2025 в 09:06

«Ловите, суки!»: морпехи мстят за смерть закрывшего собой мать ребенка

Российские морпехи посвятили снаряд закрывшему собой мать ребенку из Курска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные начали посвящать удары по позициям Вооруженных сил Украины в зоне военной операции пятилетнему мальчику, погибшему, защищая свою мать от атаки БПЛА на пляж в Курске, сообщил Telegram-канал «Морпехи Севастополя», связанный с 810-й бригадой морской пехоты. Авторы опубликовали снимок снаряда, посвященного пожертвовавшему собой ребенку.

За мальчика Анатолия из Курска, — написано на снаряде.

Послание на боеприпасе оставили бойцы 382-го батальона морской пехоты и 810-й бригады морской пехоты. В посте указано: «Ловите, суки! Скоро еще добавим!»

8 июля ВСУ атаковали городской пляж в Курске, расположенный рядом с Кировским мостом. Заметив угрозу, мальчик мгновенно бросился к матери, пытаясь защитить ее от взрыва. В результате он получил серьезные термические ожоги второй степени на всем теле и лице, в то время как его мама пострадала от ожогов рук, ног и спины. Оба были срочно госпитализированы в местную больницу.

Позднее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что пятилетний мальчик умер. По его словам, ребенок скончался во время транспортировки в Москву.

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