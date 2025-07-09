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09 июля 2025 в 12:05

Стало известно, какими дронами ВСУ атаковали пляж в Курске

ВСУ атаковали пляж в Курске с помощью реактивных БПЛА «Пекло»

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины атаковали пляж «Городской» в Курске с применением ударных БПЛА «Пекло», сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, боевой заряд реактивных дронов составил больше 5 кг.

ВСУ атаковали городской пляж вечером 8 июля. По словам местных жителей, сейчас прибрежная зона пользуется большой популярностью из-за наступившей жары.

Ранее стало известно, что число пострадавших при атаке БПЛА на городской пляж в Курске выросло до 10. Врио губернатора региона Александр Хинштейн информировал, что в результате удара погибли три человека.

Как пояснил Хинштейн, все трое погибших в результате удара ВСУ — мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии. По его словам, по меньшей мере три человека находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших есть пятилетний ребенок, добавил врио губернатора.

Всего в ночь на 9 июля системы ПВО сбили 86 украинских беспилотников в российских регионах. Больше всего дронов нейтрализовали в Курской области — 23. Также БПЛА уничтожили в Брянской, Тульской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Воронежской и Рязанской областях, а также в Московском регионе.

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