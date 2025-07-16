Открытый гроб, улыбка жены, слезы дочери: как прошли похороны Юрия Мороза

Сегодня, 16 июля, в Москве простились с актером и режиссером Юрием Морозом. Как прошли похороны, кто пришел проводить его в последний путь?

Как прошли церемония прощания и похороны Мороза

Прощание с Юрием Морозом состоялось 16 июля в Большом траурном зале Центральной клинической больницы в Москве, гроб с телом покойного был открытым, но стоял вдали от камер прессы.

Одной из первых на церемонию приехала супруга режиссера — актриса Виктория Исакова. Встречая коллег, она улыбалась каждому, благодарила за поддержку и заявила: «Какой повод у нас хороший встретиться!»

Заплаканные глаза Исакова прятала под темными очками, как и дочь режиссера от первого брака актриса Дарья Мороз. Произнося речь на церемонии прощания, наследница артиста заверила, что память об отце «будет жить».

«Сначала была одна семья, потом была другая семья, но в нашей семье центром был папа. Та любовь, которую он излучал, которая сочилась из него, из каждой клеточки, она нас всех всегда грела. И любовь — это то, что не умирает. И память будет жить», — отметила Мороз.

Проводить артиста в последний путь пришли гендиректор Первого канала Константин Эрнст с супругой актрисой Софьей Эрнст, певец Гарик Сукачев, кинорежиссер Джаник Файзиев, актеры Павел Деревянко, Светлана Иванова, Максим Виторган, Сабина Ахмедова и другие. Виктория Исакова поблагодарила их за то, что они не лили слез на прощании.

Церемония прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Ольга Худякова — внучка Леонида Гайдая, на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Михаил Топалов с женой на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Церемония прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Люди перед церемонией прощания у Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Анатолий Кот на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дарья Мороз на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дарья Мороз на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Светлана Иванова и Джаник Файзиев на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Евгений Герасимов на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Павел Деревянко на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Константин и Софья Эрнст на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Иван Кокорин на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Гарик Сукачев на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Александр Олейников на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актер Максим Виторган после церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Режиссер Ринат Давлетьров и Евгений Герасимов после церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актриса Юлия Хлынина (слева) после церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актриса Виктория Толстоганова и Виктория Исакова после церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актриса Дарья Мороз на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Церемония прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актриса Дарья Морозна на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актриса Виктория Исакова на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Церемония прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актер Дмитрий Харатьян с супругой и сыном на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Могила Юрия Мороза на Ваганьковском кладбище в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Могила Юрия Мороза на Ваганьковском кладбище в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Спасибо, что не льете слезы и не устраиваете истерики. Давайте простимся легко и светло. Так, как Юра жил. Все самое страшное уже случилось», — сказала она.

Цветы и венки на прощание с Юрием Морозом отправили Союз кинематографистов России, Первый канал и концертный зал «Зарядье».

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов на церемонии прощания рассказал, что незадолго до смерти Юрий Мороз планировал попробовать себя в театре.

«День-два назад мой помощник по Театру сатиры с ним разговаривал. Они как раз вспоминали о наших общих ситуациях, в которых мы были с Юрой связаны, и о том, что вот ему тоже вроде бы хотелось себя попробовать в театре. <…> Светлая память ему. Жалко, потому что реально он мог еще сделать наверняка и в кино, и, возможно, в театре тоже», — отметил он.

Отпевание Юрия Мороза прошло в храме Воскресения Словущего в закрытом режиме. На нем присутствовали только члены семьи режиссера.

Похоронили артиста на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой его первой супруги актрисы Марины Левтовой, скончавшейся в 2000 году от черепно-мозговой травмы. Когда гроб с Юрием Морозом засыпали землей, Виктория Исакова и Дарья Мороз вытирали слезы.

Мороз скончался 14 июля на 69-м году жизни. По данным Telegram-канала SHOT, предварительно, причиной смерти артиста стал рак поджелудочной железы, онкологию режиссеру диагностировали в 2023 году. В конце июня его состояние сильно ухудшилось, Мороз почти не вставал с постели и передвигался на коляске, ему был присвоен паллиативный статус, добавил источник.

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