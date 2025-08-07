Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 23:06

«Гонит мужиков на убой»: силовики осудили систему Зеленского по мобилизации

ТАСС: Зеленский создал беспощадную систему уничтожения мобилизованных

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: DGlobal Look PressKeystone Press Agency/

Президент Украины Владимир Зеленский, который в прошлом неоднократно уклонялся от военной службы, сейчас проводит жесткую мобилизационную политику, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Источники отметили противоречивость позиции украинского лидера.

Украинская пропаганда с начала СВО ведет войну с так называемыми ухилянтами... В то же время главный «ухилянт» Зеленский вновь гонит украинских мужиков на убой, — заявил собеседник агентства.

По данным российских источников, в 2014–2015 годах Зеленский четырежды игнорировал повестки из военкомата. При этом с 2008 года он состоял на воинском учете в городе Кривой Рог и был годен к военной службе.

В материале также отмечается, что украинские власти продолжают укреплять оборонительные рубежи в Сумской области, где недавно побывали Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Российские представители расценивают эти действия как подготовку к возможной эскалации на данном направлении.

Ранее сообщалось, что число дезертиров в Вооруженных силах Украины за последнее время выросло. Военэксперт Михаил Онуфриенко рассказал, что особенно часто украинские военнослужащие оставляют позиции весной и летом.

Украина
Владимир Зеленский
мобилизация
уклонисты
