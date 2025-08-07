Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ Военэксперт Онуфриенко рассказал о растущем количестве дезертиров в ВСУ

Число дезертиров в Вооруженных силах Украины за последнее время выросло, рассказал в беседе с NEWS.ru военэксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, особенно часто украинские военнослужащие оставляют позиции весной и летом.

За последнее время случаи дезертирства выросли. Объективных данных нет, но по информации украинских депутатов, общее число дезертиров превысило 400 тысяч человек. В этом году наблюдается значительно более быстрый рост, особенно весной и в первые месяцы лета, — заявил Онуфриенко.

Однако положение ВСУ в Сумской области сейчас вряд ли можно назвать отчаянным, добавил Онуфриенко. По мнению аналитика, украинским войскам в регионе пока удалось стабилизировать линию фронта.

Ранее экс-депутат Верховной рады политолог Владимир Олейник заявил, что численность ВСУ стремительно уменьшается из-за большого количества дезертиров. По его словам, оставление позиций в украинских войсках распространено на всех уровнях. Бывший парламентарий пояснил, что украинцы начинают бежать еще на этапе мобилизации, уходя прямо с территории учебных полигонов.