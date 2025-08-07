Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Умер культовый польский актер

Польский актер Ярош скончался в возрасте 63 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стало известно о кончине легендарного польского актера кино и телевидения Томаша Яроша, об этом сообщил портал Goniec со ссылкой на коллег артиста. Ему было 63 года.

Ярош также был известен как востребованный актер озвучивания и дубляжа. Отмечается, что он принял участие в создании культовых для Польши картин — «Варшава. Год 5703», «Ноябрь», «Перстенек с орлом в короне» и «Польский крах». Миру он стал известен благодаря роли в англоязычной драме «Арийская пара».

Ранее болгарский актер Кирилл Кавадарков скончался в возрасте 81 года незадолго до дня рождения. В 1967 году актер окончил Национальную академию театрального и киноискусства «Крастио Сарафов». В том же десятилетии зрители впервые увидели Кавадаркова на экранах. Он был известен широкой общественности по ролям в таких фильмах, как «Дон Кихот возвращается», «Большое путешествие», «Круг любви» и «Солнечный удар».

Также журналисты сообщили о смерти пионера латиноамериканского джаза Эдди Палмиери, музыканту было 88 лет. . По словам его дочери, музыкант скончался у себя дома в Нью-Джерси. Причиной стала продолжительная болезнь.

