Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 августа 2025 года

Каждый день в календаре наполнен значимыми событиями, памятными датами, праздничными и религиозными традициями. Если вы ищете, какой сегодня день, то 8 августа — это дата, богатая на важные международные и российские праздники, необычные и даже курьезные события, а также значимые исторические вехи. В этой статье подробно расскажем, что отмечают сегодня в России и мире, какие праздники сегодня, 8 августа, являются официальными и нестандартными, а также вспомним важнейшие исторические события сегодня.

Какие праздники отмечают 8 августа в России и мире?

Если вы задаетесь вопросом, какие праздники отмечают 8 августа, то сегодня особенный день для нескольких международных и национальных торжеств.

Международный день альпинизма

Этот праздник берет начало с 1786 года, когда швейцарский врач Мишель Паккард и проводник Жак Бальма первыми покорили Монблан. Интересно, что во время исторического восхождения на Монблан именно ученый Паккард вел научные наблюдения, в то время как его проводник Бальма, мотивированный наградой, фактически стал лицом этого достижения.

Международный день офтальмологии

Этот профессиональный праздник врачей-офтальмологов был учрежден в 2004 году по инициативе российского медика Тамаза Мчедлидзе в честь выдающегося хирурга Святослава Федорова. Гениальный офтальмолог не только совершил прорыв в микрохирургии глаза, создав уникальные искусственные хрусталики, но и популяризировал науку, сочетая врачебную практику с просветительской деятельностью.

Всемирный день кошек

Любители домашних питомцев отмечают 8 августа как Всемирный день кошек. Это праздник, который помогает повысить осведомленность о правах и защите кошек, а также популяризировать добросердечное отношение к животным.

Этот праздник — прекрасная возможность не только побаловать своего питомца, но и узнать больше о загадочном мире кошачьих. Идея отмечать День кошек 8 августа появилась в 2002 году благодаря Международному фонду защиты животных, который стремился привлечь внимание к ответственному отношению к этим грациозным созданиям.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В разных странах сложились свои традиции празднования. В Бельгии витрины магазинов украшают фотографиями кошек, ищущих дом, а в Италии устраивают забавные флешмобы, имитируя кошачьи повадки, чтобы собрать средства на помощь бездомным животным.

Как сделать этот день особенным для вашего любимца?

Побалуйте его необычным угощением, например нежным пюре из кролика с тыквой.

Спрячьте лакомства в разных уголках дома, превратив кормление в увлекательную игру.

Попробуйте ароматерапию с кошачьей мятой — она подарит питомцу радость и активность.

Этот день напоминает нам, что кошки — не просто домашние животные, а верные друзья, заслуживающие любви и заботы.

Международный день бесконечности

8 августа — также символический Международный день бесконечности. Дата выбрана не случайно: 8 августа — 8/8, символ бесконечности, который напоминает нам о бескрайних возможностях и вечности жизни.

Необычные праздники и памятные события 8 августа

Если вам интересны необычные праздники в мире, то 8 августа не обделен оригинальными и забавными датами.

День рождения холодильника

8 августа — это и день рождения холодильника. Именно в этот день в 1834 году американец Джейкоб Перкинс запатентовал первый прототип холодильного устройства. Сегодня холодильник — незаменимый атрибут каждого дома, а праздник напоминает о значении технологии в нашей повседневной жизни.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

День цукини

Этот праздник посвящен одному из самых любимых летних овощей. В разгар августа, когда созревает урожай, огородники с радостью делятся своими плодами с близкими и соседями, а кулинары создают новые рецепты с этим полезным продуктом.

Цукини, известный как «итальянский кабачок», имеет ряд характерных особенностей. В отличие от обычных кабачков с их однотонной светлой окраской, цукини легко узнать по темно-зеленой кожуре со светлыми полосками. Форма у него более вытянутая и равномерная по всей длине, тогда как кабачки обычно расширяются у основания. Особого внимания заслуживают листья — у цукини они крупные, с причудливыми резными краями и серебристым оттенком.

Главное кулинарное преимущество цукини — нежная мякоть, которую можно употреблять даже в сыром виде. Этот низкокалорийный овощ (всего 17 ккал на 100 грамм) богат витаминами и минералами, особенно ценен содержанием калия и витамина С. Интересно, что в средиземноморской кухне используют не только плоды, но и цветки цукини, которые считаются настоящим деликатесом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

День крысоловных мелодий

Этот необычный праздник берет начало из средневековой немецкой легенды о таинственном флейтисте. В 1284 году город Гамельн столкнулся с нашествием грызунов, и лишь странствующий музыкант смог магической мелодией вывести крыс к реке Везер. Когда же жадные горожане отказались выплатить вознаграждение, чарующие звуки флейты увлекли за собой городских детей, оставив в истории вечную загадку.

Современная традиция празднования зародилась в 2003 году среди почитателей старинного предания в одном из немецких литературных кружков. Сегодня этот день превратился в международное культурное событие, когда музыканты исполняют завораживающие мелодии, а литераторы переосмысливают древнюю притчу о силе искусства и цене обмана.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Многих интересует церковный праздник сегодня, 8 августа.

Ермолаев день

8 августа отмечается народный праздник в честь священномученика Ермолая Никомидийского, одного из раннехристианских святых. Святой Ермолай, скрываясь от гонений императора Диоклетиана, продолжал проповедовать христианство и воспитал знаменитого целителя Пантелеимона. После мученической кончины его мощи были перенесены в Италию, где хранятся по сей день.

Традиции праздника связаны с завершением жатвы и сбором целебных трав. В этот день крестьяне заканчивали уборку зерновых, а знахари заготавливали лекарственные растения. На стол традиционно подавали блюда из свежих овощей, особенно популярен был горячий винегрет с селедкой. Праздник знаменовал переход от летних работ к осенним заготовкам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Памятные даты и события: что произошло 8 августа в разные годы?

Исторические факты дают нам понимание, какой сегодня день в России и мире, благодаря событиям, произошедшим именно в этот день.

В сфере образования

В 1835 году граф Сергей Уваров, министр народного просвещения, представил новый университетский устав. Этот документ кардинально реформировал систему высшего образования в России, установив автономию университетов и введя новые стандарты преподавания. Особое внимание уделялось развитию философских и юридических наук.

Военные и технические достижения

• В 1929 году началось легендарное кругосветное путешествие дирижабля «Граф Цепеллин», продемонстрировавшее возможности воздухоплавания

• 1941 год вошел в историю как день первой бомбардировки Берлина советской авиацией

• В 1943 году на вооружение Красной армии поступил тяжелый танк КВ-85 с мощной 85-мм пушкой

Танк КВ-85 Фото: В. Хоменко/РИА Новости

Научные и технологические прорывы

• 1962 год — изобретение первой автоматической мойки в Германии

• 2000 год — официальное заявление о начале экспериментов по клонированию человека

Кто родился и кто умер 8 августа?

Чтобы лучше понимать, какой сегодня праздник, полезно вспомнить знаменитых людей, связанных с этой датой.

Родившиеся в этот день

Юлий Гусман (1943 год) — создатель престижной кинопремии «Ника», талантливый режиссер и харизматичный телеведущий, чьи проекты стали значимой частью российской культурной жизни. Светлана Савицкая (1948 год) — легендарная советская космонавтка, вошедшая в историю как первая женщина, совершившая выход в открытый космос. Ее достижения вдохновили тысячи девушек на занятия авиацией и космонавтикой. Станислав Садальский (1951 год) — прославленный российский актер, чья роль в фильме «Место встречи изменить нельзя» стала классикой отечественного кинематографа.

Станислав Садальский Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Ушедшие из жизни 8 августа

Иван Поддубный (1949 год) — «чемпион чемпионов» по французской борьбе, шестикратный обладатель титула чемпиона мира, чьи спортивные достижения остаются непревзойденными. Иван Кожедуб (1991 год) — трижды Герой Советского Союза, лучший ас-истребитель Великой Отечественной войны, сбивший 64 немецких самолета. Леонид Леонов (1994 год) — выдающийся русский прозаик, автор романа «Русский лес», который считается вершиной советской психологической прозы.

Итоги

Теперь, когда вы знаете, какой сегодня день, можете смело поздравлять близких с праздниками, почитать историю, принять участие в церковных службах или просто вдохновиться необычными датами. 8 августа — это не просто число в календаре, а целый комплекс событий, традиций и памятных моментов.

Если вас интересует, что отмечают сегодня в России или что отмечают сегодня в мире, то обязательно вспомните о Дне альпинизма, Всемирном дне кошек и других важных датах. Не забывайте и про религиозный праздник — Ермолаев день, который занимает особое место в православной традиции.