08 декабря 2025 в 17:28

Когда надоедают слоеные салаты, готовлю эту вкусноту с копченой курицей: простейший, с сухариками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда надоедают слоеные сложные салаты, готовлю эту вкусноту с копченой курицей и сухариками. Простейший рецепт, который также выручит, когда нужно принять неожиданных гостей.

Вкус этого салата — это идеальный баланс нежной копченой курицы, сочных помидоров, сливочного сыра и хрустящих сухариков. Дымные нотки курицы гармонично сочетаются со свежестью помидоров, а сыр и майонез связывают все компоненты в единую композицию.

Вам понадобится: 250 г копченой курицы, 2 помидора, 150 г твердого сыра, 100 г сухариков, 3–4 ст. л. майонеза, зелень для украшения. Копченую курицу нарежьте небольшими кубиками. Помидоры очистите от кожицы и нарежьте кубиками такого же размера. Сыр натрите на крупной терке. Все ингредиенты, кроме сухариков, смешайте в глубокой миске и заправьте майонезом. Сухарики добавьте непосредственно перед подачей, чтобы они сохранили свою хрустящую текстуру. Украсьте свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить салат с мандаринами — в нем сочетается все на 100%: рискнула раз приготовить, и теперь он в любимчиках.

