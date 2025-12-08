Не такой как все, по-новому, по-ресторанному, еще и с жареной картошкой — салат к Новому году «Танцуют все»: просто и не скучно

Не такой как все, по-новому, по-ресторанному, еще и с жареной картошкой — салат к Новому году «Танцуют все»: просто и не скучно. Этот салат — настоящее наслаждение для любителей насыщенных вкусов. Жареные грибы, хрустящий бекон, нежный картофель и пикантный сыр с плесенью создают невероятную гармонию. Просто попробуйте — и вы поймёте, насколько это вкусно!

Для его приготовления вам понадобится: 400 г картофеля, 300 г шампиньонов, 150 г бекона, 150 г сыра с плесенью (например, дор-блю), 1 синяя луковица, небольшой пучок кресс-салата, соль и перец по вкусу.

Как приготовить: бекон нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки, переложите на тарелку. В оставшемся от бекона жире обжарьте нарезанный средними дольками картофель до румяности и мягкости. Добавьте нарезанные пластинками шампиньоны, жарьте всё вместе до готовности грибов. Посолите и поперчите по вкусу. Верните бекон в сковороду, перемешайте и снимите с огня. Дайте смеси немного остыть. Синий лук нарежьте тонкими полукольцами, кресс-салат порвите руками, сыр поломайте небольшими кусочками. Добавьте лук, зелень и сыр к тёплой картофельно-грибной смеси с беконом. Аккуратно перемешайте. Подавайте салат слегка тёплым или комнатной температуры. При желании кресс-салат можно заменить рукколой или шпинатом, а сыр — другим твёрдым сортом.

