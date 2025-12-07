ТИЭФ'25
Для этого салата покупаю 2 охотничьи колбаски и варю картошку: готовим салат-выручалку. Секрет в луковой заправке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Для этого салата покупаю 2 охотничьи колбаски и варю картошку: готовим салат-выручалку. Секрет в луковой заправке. Этот салат — идеальный вариант для быстрого, сытного и вкусного перекуса или дополнения к праздничному столу. Все дело в ароматной луковой заправке, которая превращает обычные ингредиенты в настоящее гастрономическое удовольствие.

Для приготовления понадобится: охотничьи колбаски — 2 шт., картофель средний — 3–4 шт., зелёный консервированный горошек — 100 г, красный лук — 1 шт., яблочный уксус — 2 ст. л., зернистая горчица — 1 ч. л., чеснок — 1 зубчик, соевый соус — 1 ст. л., сметана — 2 ст. л., паприка — ½ ч. л., соль и перец — по вкусу.

Картофель отварите в мундире до готовности, остудите и нарежьте кубиками. Колбаски нарежьте небольшими кружочками или полукружиями. Из банки с горошком слейте жидкость. Для заправки мелко нарежьте красный лук, соедините с яблочным уксусом, зернистой горчицей, измельчённым чесноком, соевым соусом, сметаной и паприкой, перемешайте до однородности. В глубокой миске соедините картофель, колбаски и горошек, аккуратно полейте луковой заправкой и тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут, чтобы все вкусы раскрылись. Подавайте в красивой миске или порционно, как самостоятельное блюдо или гарнир.

