Путин подвел итоги выполнения нацпроектов в России Путин заявил о достижении большинства целей нацпроектов в России в 2025 году

Большая часть ориентиров по нацпроектам в России в этом году выполнена, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, результаты также есть в программе по переселению граждан из аварийного жилья, передает пресс-служба Кремля.

Большая часть ориентиров на текущий год достигнута. В том числе выполнены планы по переселению граждан из аварийного жилья, — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что в стране продолжается рост агропромышленного производства, расширяется вклад креативных индустрий, а также есть заметный прогресс в технологиях ТЭК и проектах «мирного атома».

Хорошим темпом развивается индустрия обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла, — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что Россия чувствует внешнее давление других стран. Глава государства отметил, что страна успешно справляется со всеми вызовами. По словам президента, современный мир отличается высокой турбулентностью, которая спровоцирована неконкурентными методами борьбы со стороны некоторых западных стран.