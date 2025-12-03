Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 17:26

Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье

Адвокат Виленский: взыскание банком выплат за аварийное жилье можно оспорить

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Действующая норма закона, позволяющая кредиторам взыскивать денежные средства, полученные должником-собственником в компенсацию за изъятое у него аварийное жилье, имеет высокие шансы быть оспоренной в Конституционном суде как нарушающая базовое право на жилье, заявил NEWS.ru член Центральной московской коллегии адвокатов Никита Виленский. Реальным компромиссом могло бы стать предоставление кредиторам права только на излишек средств, оставшийся после приобретения должником нового жилья, считает он.

Норма закона, позволяющая кредиторам претендовать на выплату, предоставленную взамен аварийного жилья, имеет перспективу оспаривания в конституционном суде как противоречащая конституционному праву на жилище. Кредиторы должны иметь право только на излишек выплаты, оставшийся после покупки должником нового жилья, — сказал Виленский.

Поводом для комментария стала новость о том, что Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось защитить жилищные права должников — владельцев квартир в домах, признанных аварийными. Как пояснил эксперт, логика законодателя остается непонятной: если предоставленное взамен ветхого фонда новое жилье защищено от изъятия по исполнительным производствам, то денежная компенсация за возмещение утраченного жилища лишена аналогичной защиты.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что признание аварийного дома непригодным для проживания позволит ускорить его расселение. По его словам, добиться этого можно через межведомственную комиссию. Он отметил, что при затягивании процедуры стоит обращаться с жалобами через цифровые сервисы в надзорные органы или готовить иск в суд.

