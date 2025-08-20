Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 17:01

Воробьев рассказал, сколько аварийных домов снесли в Подмосковье

Воробьев: более 600 аварийных домов ликвидировали в Подмосковье с января

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Более 600 аварийных домов и недостроев ликвидировали в Подмосковье с начала года, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, переданным 360.ru, на месте снесенных зданий обустроили скверы, а некоторые заброшенные объекты восстановили.

Для нас очень важно, чтобы на месте, где раньше была «заброшка» или аварийный дом, который расселили, появлялись школы, детские сады и поликлиники, уютные пространства для отдыха, — сообщил Воробьев.

Ранее Воробьев рассказал, что сейчас в регионе занимаются многоквартирными домами, признанными аварийными до 1 апреля этого года. Тогда там проживали 43 тысячи человек. Для ускорения расселения было решено возобновить выдачу сертификатов, позволяющих семьям всего за месяц переехать в готовое жилье без многолетнего ожидания.

Андрей Воробьев
Россия
аварийное жилье
здания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный стример умер в прямом эфире после издевательств
Застрявшая на вершине горы альпинистка из России не выжила? Что известно
Стало известно о возможностях военных врачей ВС России на передовой
«Черная Луна» скоро взойдет? Когда придет вестник апокалипсиса, подробности
Прическа ребенка бойца СВО спровоцировала жесткий конфликт в регионе России
100 носок — легко: как выглядит одежда, которая живет дольше одного сезона
Агроном дала советы, как подготовить огороды к холодам
Жителю Новокузнецка заплатят 70 тысяч за участие в необычном ДТП
«Зайка»: психиатр указал на одну деталь в Зеленском на встрече с Трампом
Любитель люксовых отелей и мидий пять месяцев водил подписчиков за нос
Возросло число погибших при взрыве на заводе «Эластик»
ВС России создали уникальный образец вооружения
Раскрыто, какое наказание грозит родившей в турецком аэропорту студентке
В Думе рассказали о депортации украинцев из США на фронт
Пьянство Карла III, болезнь Миддлтон: кто проклял королевскую семью?
В Совфеде назвали важное условие для встречи Путина и Зеленского
Окровавленные девочки на кладбище: Златоустовский Паук рвется на свободу
Дочь погибшего на СВО бойца ВС России обделили выплатой
«Может привести к катастрофе»: Макрон осудил новую операцию Израиля в Газе
«Может пакостить»: назван главный интересант срыва переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.