Воробьев рассказал, сколько аварийных домов снесли в Подмосковье Воробьев: более 600 аварийных домов ликвидировали в Подмосковье с января

Более 600 аварийных домов и недостроев ликвидировали в Подмосковье с начала года, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, переданным 360.ru, на месте снесенных зданий обустроили скверы, а некоторые заброшенные объекты восстановили.

Для нас очень важно, чтобы на месте, где раньше была «заброшка» или аварийный дом, который расселили, появлялись школы, детские сады и поликлиники, уютные пространства для отдыха, — сообщил Воробьев.

Ранее Воробьев рассказал, что сейчас в регионе занимаются многоквартирными домами, признанными аварийными до 1 апреля этого года. Тогда там проживали 43 тысячи человек. Для ускорения расселения было решено возобновить выдачу сертификатов, позволяющих семьям всего за месяц переехать в готовое жилье без многолетнего ожидания.