Эксперт по ЖКХ рассказал, как ускорить расселение аварийного дома

Признание аварийного дома непригодным для проживания позволит ускорить его расселение, заявил NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, добиться этого можно через межведомственную комиссию. Он отметил, что при затягивании процедуры стоит обращаться с жалобами через цифровые сервисы в надзорные органы или готовить иск в суд.

Для ускорения переселения из аварийного дома необходимо добиваться признания его непригодным для проживания через межведомственную комиссию. При затягивании процедуры стоит обращаться с жалобами через цифровые сервисы в надзорные органы или готовить иск в суд. Бывают случаи, когда в рамках судебного процесса стороны приходят к мировому соглашению и получают возможность переехать из аварийного жилья, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что при постоянных подтоплениях подвалов жильцам следует сразу направлять официальные обращения в УК и Водоканал, предпочтительно через цифровые сервисы. По его словам, это позволит зафиксировать факт жалобы и отслеживать сроки ответа, который по закону должен быть предоставлен в течение 10 дней. Эксперт по ЖКХ добавил, если реакции нет, следующим шагом станет жалоба в Государственную жилищную инспекцию, а затем — в прокуратуру.

При постоянных подтоплениях подвалов необходимо подавать обращения в УК и Водоканал. Они обязаны дать ответ в течение 10 дней. Вероятно, что наиболее эффективным будет направлять такие заявления через цифровые сервисы, например портал «Госуслуги. Дом», чтобы сразу оставались подтверждение отправки и вся история переписки. Если реакции на обращения нет, следующим шагом станет жалоба в Государственную жилищную инспекцию. Когда и это не помогает, следует обращаться в прокуратуру. Обращение также лучше подать электронно, — резюмировал Бондарь.

Ранее стало известно, что в пятиэтажном жилом доме в Астрахани, где произошло частичное обрушение подъезда, регулярно прорывало трубы. По словам местной жительницы, подвал часто затапливало, вода стояла по колено, однако сотрудники Водоканала не реагировали на жалобы жильцов аварийной многоэтажки.