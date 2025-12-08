Рулет из свинины к новогоднему столу — очень вкусен горячим, а потом холодным в нарезку и на бутерброды

Рулет из свинины к новогоднему столу — очень вкусен горячим, а потом холодным на бутерброды. Этот сочный мясной рулет станет настоящей звездой новогоднего стола: яркий, эффектный и невероятно вкусный, он создаст праздничное настроение и украсит любой стол. Его каждый кусочек раскрывает гармонию нежного мяса, тягучего сыра и пикантной начинки с оливками и корнишонами. Это блюдо идеально подойдёт для встречи Нового года, собирая за столом родных и друзей для уютного и вкусного праздника.

Для приготовления возьмите свиную шею 700 г, отбейте её до тонкого пласта, слегка посолите и поперчите. Для начинки смешайте 120 г натёртого твёрдого сыра с мелко нарезанными оливками и маринованными корнишонами, предварительно слив лишнюю жидкость, чтобы рулет не был мокрым. Выложите начинку ближе к краю мяса и плотно сверните рулетом, закрепив зубочистками в нескольких местах. Смажьте рулет 20 мл растительного масла и запекайте в духовке при 180°C около 50 минут до красивой золотистой корочки. Дайте рулету полностью остыть, затем аккуратно нарежьте на порционные кусочки. Этот мясной рулет с сыром, оливками и корнишонами станет украшением новогоднего ужина, радуя гостей сочным мясом, ароматной начинкой и праздничной подачей.

