08 декабря 2025 в 15:49

«Шарились по домам»: бойцы ВСУ чуть не умерли от голода в Димитрове

Пленный боец ВСУ Костецкий заявил о плохом снабжении в Димитрове

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Украинские военнослужащие в Димитрове проникали в жилые дома в поисках пищи и воды из-за прекращения регулярного снабжения, заявил пленный солдат ВСУ Иван Костецкий в видео, распространенном Министерством обороны России. По его словам, командование передавало лишь скудный паек раз в неделю, вынуждая военных искать пропитание самостоятельно.

Шарились по домам. Искали поесть и попить. Первые 2-3 недели нормально скидывали, а потом перестали скидывать. Могли скинуть раз в неделю фасоль одну и пол-литра воды, — сказал военный.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в Вооруженных силах Украины с беспокойством следят за растущей эффективностью российских ударов по украинским армейским логистическим маршрутам. Журналисты уточнили, что данные поражения наносятся с применением беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС пока не удалось выполнить собственные обещания по поставке боеприпасов Украине. о словам политика, она провела переговоры с государствами, которые планируют увеличить объем военной помощи для ВСУ.

