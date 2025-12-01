День матери
В Европе признали проблемы с поставками на Украину

Каллас: Евросоюз пока не выполнил обязательств по поставкам снарядов на Украину

Кая Каллас Кая Каллас Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Евросоюз пока не смог выполнить своих обязательств по поставкам боеприпасов на Украину, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Она добавила, что провела консультации со странами, которые собираются нарастить снабжение ВСУ, передает ТАСС.

К сожалению, мы пока не выполнили наши обязательства по снарядной инициативе. У меня были консультации со странами, которые намерены нарастить свои усилия, — признала Каллас.

При этом дипломат не стала уточнять каких-либо подробностей. Она не стала называть ни конкретное количество боеприпасов, которые Европа еще не успела поставить, ни сроков, требующихся для этого.

Ранее Каллас отмечала, что текущая неделя может стать решающей для мирных переговоров по Украине. По ее мнению, переговорный процесс между Вашингоном и Киевом был тяжелым, но продуктивным.

Позже лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Каллас, говоря о мире на Украине, желает раздробить Россию. Он пояснил, что именно ЕС не хочет завершать конфликт, предпочитая финансировать коррумпированное правительство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским.

