Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, говоря о мире на Украине, желает раздробить Россию, заявил в соцсети X лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. По его словам, именно ЕС не хочет завершать конфликт, предпочитая финансировать коррумпированное правительство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским.
Давайте никогда не забывать, что высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и бывший премьер-министр Эстонии хотела разделить Россию «на маленькие государства», — отметил он.
До этого Каллас заявила, что текущая неделя может стать решающей для мирных переговоров по Украине. По ее словам, переговорный процесс между Вашингоном и Киевом был тяжелым, но продуктивным.
Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил заявление Европарламента с требованием вывода российских войск из Крыма и Донбасса со «сбоем матрицы». По его словам, речь идет о доказательстве неспособности европейской стороны адекватно воспринимать реальность.