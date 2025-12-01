Во Франции рассказали, что Каллас мечтает сделать с Россией

Во Франции рассказали, что Каллас мечтает сделать с Россией Политик Дюпон-Эньян: Каллас хочет разделить Россию на маленькие государства

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, говоря о мире на Украине, желает раздробить Россию, заявил в соцсети X лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. По его словам, именно ЕС не хочет завершать конфликт, предпочитая финансировать коррумпированное правительство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Давайте никогда не забывать, что высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и бывший премьер-министр Эстонии хотела разделить Россию «на маленькие государства», — отметил он.

До этого Каллас заявила, что текущая неделя может стать решающей для мирных переговоров по Украине. По ее словам, переговорный процесс между Вашингоном и Киевом был тяжелым, но продуктивным.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил заявление Европарламента с требованием вывода российских войск из Крыма и Донбасса со «сбоем матрицы». По его словам, речь идет о доказательстве неспособности европейской стороны адекватно воспринимать реальность.