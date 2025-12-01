День матери
01 декабря 2025 в 14:10

В Европе увидели решающий момент в мирных переговорах по Украине

Каллас: эта неделя может стать решающей для мирных переговоров по Украине

Текущая неделя может стать решающей для мирных переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, которые передает украинское издание Strana.ua, переговорный процесс между Вашингоном и Киевом был тяжелым, но продуктивным.

Это может быть решающая неделя для дипломатии. Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были тяжелыми, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но сегодня я буду разговаривать с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел Украины, – отметила она.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский направил в Соединенные Штаты на переговоры секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Рустема Умерова. Уточнялось, что он замешан в громком скандале, связанном с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил заявление Европарламента с требованием вывода российских войск из Крыма и Донбасса со «сбоем матрицы». По его словам, речь идет о доказательстве неспособности европейской стороны адекватно воспринимать реальность.

