Текущая неделя может стать решающей для мирных переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, которые передает украинское издание Strana.ua, переговорный процесс между Вашингоном и Киевом был тяжелым, но продуктивным.
Это может быть решающая неделя для дипломатии. Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были тяжелыми, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но сегодня я буду разговаривать с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел Украины, – отметила она.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский направил в Соединенные Штаты на переговоры секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Рустема Умерова. Уточнялось, что он замешан в громком скандале, связанном с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики.
Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил заявление Европарламента с требованием вывода российских войск из Крыма и Донбасса со «сбоем матрицы». По его словам, речь идет о доказательстве неспособности европейской стороны адекватно воспринимать реальность.