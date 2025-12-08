ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:01

Рулет на завтрак без лаваша и муки: яйца теперь готовлю только так

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рулет на завтрак можно приготовить без лаваша и муки. Теперь яйца готовлю только так! Польза этого блюда в содержании белка, витаминов А и Е из моркови, кальция из творожного сыра и антиоксидантов из свежих овощей.

Такой завтрак обеспечивает длительное чувство сытости без тяжести в желудке. Вкус рулета — нежный яично-морковный корж с пикантной творожной начинкой, свежими помидорами и чесночными нотками.

Для коржа взбейте 3 яйца с 3 ст. л. тертой моркови, щепоткой соли и выпеките на противне с пергаментом 7–8 минут при 180°C. Для начинки смешайте 200 г творожного сыра, 2 ст. л. сметаны, 1 зубчик чеснока и рубленую зелень. Готовый корж слегка остудите, равномерно распределите творожную массу, сверху разложите тонкие ломтики помидора. Аккуратно сверните рулетом.

Ранее стало известно, как приготовить банановую лепешку на завтрак: сладкая вкуснятина к чаю или кофе.

Проверено редакцией
Читайте также
Ташмиджаби из Сванетии — это не просто запеканка: готовим уютный грузинский шедевр с сулугуни
Общество
Ташмиджаби из Сванетии — это не просто запеканка: готовим уютный грузинский шедевр с сулугуни
Как заставить снег «скатываться» с подкрылков самому: простой зимний трюк для авто, о котором знают лишь опытные водители
Общество
Как заставить снег «скатываться» с подкрылков самому: простой зимний трюк для авто, о котором знают лишь опытные водители
Невероятные котлеты с курицей, рисом и кукурузой — обычный вариант вам покажется совсем скучным. Блюдо-находка — и мясо, и гарнир, и овощи
Общество
Невероятные котлеты с курицей, рисом и кукурузой — обычный вариант вам покажется совсем скучным. Блюдо-находка — и мясо, и гарнир, и овощи
Фаршированный лаваш с копченым окорочком — вкуснятина из простых продуктов: подаю его даже на праздничны стол
Общество
Фаршированный лаваш с копченым окорочком — вкуснятина из простых продуктов: подаю его даже на праздничны стол
Готовлю это чудо вместо ужина — хрустящие рулетики с курицей и сыром: можно на похудении
Общество
Готовлю это чудо вместо ужина — хрустящие рулетики с курицей и сыром: можно на похудении
рулеты
рецепты
завтраки
яйца
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российскую гимнастку внесли в «расстрельный» список Киева
Почему не работает WhatsApp 8 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
В Госдуме призвали принять важный закон о риелторах
Стало известно о тайном сговоре против Ермака
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.