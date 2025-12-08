Рулет на завтрак без лаваша и муки: яйца теперь готовлю только так

Рулет на завтрак без лаваша и муки: яйца теперь готовлю только так

Рулет на завтрак можно приготовить без лаваша и муки. Теперь яйца готовлю только так! Польза этого блюда в содержании белка, витаминов А и Е из моркови, кальция из творожного сыра и антиоксидантов из свежих овощей.

Такой завтрак обеспечивает длительное чувство сытости без тяжести в желудке. Вкус рулета — нежный яично-морковный корж с пикантной творожной начинкой, свежими помидорами и чесночными нотками.

Для коржа взбейте 3 яйца с 3 ст. л. тертой моркови, щепоткой соли и выпеките на противне с пергаментом 7–8 минут при 180°C. Для начинки смешайте 200 г творожного сыра, 2 ст. л. сметаны, 1 зубчик чеснока и рубленую зелень. Готовый корж слегка остудите, равномерно распределите творожную массу, сверху разложите тонкие ломтики помидора. Аккуратно сверните рулетом.

Ранее стало известно, как приготовить банановую лепешку на завтрак: сладкая вкуснятина к чаю или кофе.