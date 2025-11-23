Банановая лепешка на завтрак: сладкая вкуснятина к чаю или кофе

Приготовьте на завтрак потрясающе нежную и ароматную банановую лепешку, которая станет любимым блюдом для всей семьи. Эта сладкая вкуснятина идеально подойдет к чаю или кофе.

Вам понадобится 2 спелых банана, 2 яйца, 4 столовые ложки муки, 5 столовых ложек молока, 1 столовая ложка сахара и щепотка соли. Разогрейте сковороду, смажьте ее сливочным маслом для неповторимого аромата. Бананы нарежьте кружочками и равномерно разложите по дну сковороды. В миске взбейте яйца с сахаром и солью, влейте молоко и постепенно введите муку, размешивая до однородности без комочков. Аккуратно залейте бананы тестом и жарьте лепешку на среднем огне под крышкой 7–10 минут с каждой стороны до золотистого цвета.

Вкус этого блюда — это сочная сладость карамелизованных бананов в сочетании с нежным, слегка сладким омлетом-блином. Настоящая вкуснятина, которая зарядит энергией и хорошим настроением с утра!

