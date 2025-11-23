Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 06:46

Банановая лепешка на завтрак: сладкая вкуснятина к чаю или кофе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте на завтрак потрясающе нежную и ароматную банановую лепешку, которая станет любимым блюдом для всей семьи. Эта сладкая вкуснятина идеально подойдет к чаю или кофе.

Вам понадобится 2 спелых банана, 2 яйца, 4 столовые ложки муки, 5 столовых ложек молока, 1 столовая ложка сахара и щепотка соли. Разогрейте сковороду, смажьте ее сливочным маслом для неповторимого аромата. Бананы нарежьте кружочками и равномерно разложите по дну сковороды. В миске взбейте яйца с сахаром и солью, влейте молоко и постепенно введите муку, размешивая до однородности без комочков. Аккуратно залейте бананы тестом и жарьте лепешку на среднем огне под крышкой 7–10 минут с каждой стороны до золотистого цвета.

Вкус этого блюда — это сочная сладость карамелизованных бананов в сочетании с нежным, слегка сладким омлетом-блином. Настоящая вкуснятина, которая зарядит энергией и хорошим настроением с утра!

Ранее стало известно, как приготовить тертый пирог «Лимонник»: простой рецепт выпечки к чаю.

Проверено редакцией
Читайте также
Легкий новогодний стол, который не навредит фигуре: кулинарные хитрости помогут сохранить праздничное настроение и избежать лишних кг
Общество
Легкий новогодний стол, который не навредит фигуре: кулинарные хитрости помогут сохранить праздничное настроение и избежать лишних кг
Секрет идеального жюльена — заменил стандартные ингредиенты морепродуктами и получил шедевр за 20 минут
Общество
Секрет идеального жюльена — заменил стандартные ингредиенты морепродуктами и получил шедевр за 20 минут
Этот яблочно-карамельный латте заменил мне тыквенный — готовлю дома за 10 минут, как в лучшей кофейне
Общество
Этот яблочно-карамельный латте заменил мне тыквенный — готовлю дома за 10 минут, как в лучшей кофейне
Самый быстрый завтрак за 10 минут — конвертики с яичной начинкой: лаваш хрустит, сыр тянется — очень вкусно
Общество
Самый быстрый завтрак за 10 минут — конвертики с яичной начинкой: лаваш хрустит, сыр тянется — очень вкусно
Бабушка называла их татарскими сырниками: готовим творожные баурсаки по проверенному рецепту. Вкусно на завтрак и просто к чаю и кофе
Общество
Бабушка называла их татарскими сырниками: готовим творожные баурсаки по проверенному рецепту. Вкусно на завтрак и просто к чаю и кофе
рецепты
завтраки
лепешки
бананы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США назвали «позерством» нежелание Украины признавать потери
Пенсионерка оказалась в суде из-за вражды с сотрудником метро
Посол раскрыл, как в Венгрии на самом деле относятся к русской культуре
Происходящее с Зеленским вызвало тревогу в США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 ноября: инфографика
Где отдохнуть зимой за рубежом за 80 000 рублей: самые доступные направления
Химоружие у ВСУ и база наемников в Харькове: новости СВО к утру 23 ноября
В ГД предложили маркировать контент, созданный человеком
Командиры ВСУ бросили солдат перед лицом смертельной угрозы
Силы ПВО за ночь ликвидировали 75 украинских БПЛА в российском небе
В двух российских городах ввели ограничения для самолетов
Келлог рассказал, чего хотят избежать США в плане по Украине
«Придется водоканалы банкротить»: в Раде устроили жуткую истерику
ВСУ распускают Иностранный легион
Филолог рассказала, что вскоре может произойти с отчеством в разговорах
«Напичкан наемниками»: ВСУ разработали новый план после потери Купянска
Назван самый верный способ проверки наличия взятых мошенниками кредитов
Известный российский хоккеист получил травму в матче НХЛ
Американские военные научатся стрелять по конфискованным дронам из КНР
Появились кадры искореженного после «штурма» станции метро автомобиля
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.