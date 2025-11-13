Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Тертый пирог «Лимонник»: вы его приготовите не один раз — простой рецепт выпечки к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Тертый пирог «Лимонник» — это нежное рассыпчатое лакомство, которое готовится без традиционного замеса теста и покоряет идеальным балансом сладости и цитрусовой свежести. Рассказываем простой рецепт выпечки к чаю.

Для теста понадобится 3 стакана муки, 200 г холодного сливочного масла, 1 стакан сахара, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя. Для лимонной прослойки: 2 лимона, 0,5 стакана сахара. Масло натрите на терке в муку с разрыхлителем, добавьте яйца и быстро соберите тесто. Разделите его на 2 части (одна побольше), заверните в пленку и уберите в холод на 30 минут. Для начинки измельчите лимоны с сахаром в блендере. Форму выстелите бумагой, выложите большую часть теста, растянув руками, распределите лимонную смесь, а сверху натрите оставшееся тесто. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистости.

Вкус этого пирога — это магия контрастов: рассыпчатая песочная основа с маслянистыми нотами идеально гармонирует с яркой лимонной прослойкой, где сладость теста балансирует с освежающей цитрусовой кислинкой. Тертая структура теста создает одновременно хрустящую и тающую текстуру, а лимонная начинка сохраняет легкую терпкость, делая пирог неприторным.

Ранее был назван рецепт пирога «Сливочная лакомка» для тех, кто с выпечкой на «вы»: понадобятся яблоки, ягоды и 10 минут времени.

