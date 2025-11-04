Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 07:46

Яблоки, ягоды и 10 минут нужны для пирога «Сливочная лакомка»: для тех, кто с выпечкой на «вы»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблоки, ягоды и 10 минут вашего времени нужны для приготовления пирога «Сливочная лакомка». Идеальный рецепт для тех, кто с выпечкой на «вы». Вкус этого пирога неповторим: нежное, слегка влажное тесто с маслянистыми нотками идеально контрастирует с тающими во рту яблоками и яркими взрывами ягодной кислинки.

Рецепт: для теста взбейте венчиком 2 яйца с 150 г сахара, добавьте 180 г растопленного охлажденного сливочного масла, 200 г муки, щепотку ванилина и 1 ч. л. разрыхлителя. Должно получиться густое, но льющееся тесто. Форму для выпечки застелите пергаментом и смажьте маслом. Выложите 2–3 очищенных и нарезанных тонкими дольками яблока и горсть свежих или замороженных ягод (малина, смородина, черника). Равномерно залейте фрукты жидким тестом — оно должно полностью покрыть начинку. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

Этот пирог особенно хорош в слегка остывшем виде, когда ароматы сливаются в идеальную гармонию.

Ранее стало известно, как приготовить диетический десерт всего из 2 ингредиентов — творога и шоколада: вкус — бомба.

