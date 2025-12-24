Новый год — 2026
Жаркое — это прошлый век! Мой новогодний хит — кордон блю по-милански. Хрустящий праздник в каждой порции

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — настоящая кулинарная драма в трех актах на вашей тарелке, где каждый слой играет свою важную роль. Нежная куриная котлета, солоноватая ветчина, пикантный пармезан и воздушный сыр моцарелла создают многослойную симфонию вкуса. А хрустящая золотистая панировка, подобно театральному занавесу, скрывает этот сочный дуэт, чтобы затем открыть его во всей красе при первом же разрезе.

Для приготовления вам понадобится: 4 куриных филе (около 600 г), 8 тонких ломтиков ветчины, 100 г тертого пармезана, 150 г сыра моцарелла, 100 г муки, 2 яйца, 150 г панировочных сухарей, соль, перец, растительное масло для фритюра. Куриные филе разрежьте вдоль, не дорезая до конца, и раскройте как книжку. Отбейте, посолите и поперчите. На одну половину каждого филе выложите по ломтику ветчины, посыпьте пармезаном и разорванной на кусочки моцареллой. Накройте второй половиной филе и аккуратно защипните края. Обваляйте каждую заготовку последовательно в муке, взбитых яйцах и сухарях, плотно прижимая панировку. Разогрейте в сотейнике достаточное количество масла (около 170 °C). Обжаривайте кордон блю по 5-6 минут с каждой стороны до глубокого золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце, дайте стечь излишкам масла. Подавайте немедленно, разрезав пополам, чтобы продемонстрировать эффектный расплавленный сырный слой. Идеальный аккомпанемент — свежий салат и долька лимона.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

