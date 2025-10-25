Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 07:46

Беру шоколад и творог — и готовлю диетический десерт: всего 2 ингредиента, а вкус — бомба

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беру шоколад и творог — и готовлю обалденный диетический десерт: всего 2 ингредиента, а вкус — бомба: нежная творожная основа идеально гармонирует с горьковатыми нотами шоколада, создавая текстуру, похожую на нежный сорбет или замороженный чизкейк.

Вам понадобится 400 г мягкого творога и 100 г темного шоколада. Творог пробейте блендером до абсолютно гладкой воздушной консистенции. Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. Соедините обе массы и тщательно перемешайте до однородности. Разложите по формочкам или креманкам и уберите в морозилку на 2-3 часа.

Десерт получается достаточно сладким за счет шоколада, но при этом не приторным и диетическим за счет отсутствия сахара. Это идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но хочет побаловать себя чем-то особенным без лишних хлопот.

десерты
рецепты
творог
шоколад
Дарья Иванова
Д. Иванова
