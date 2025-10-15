Яблочный пирог с молочной пропиткой: вкуснятина с тающей текстурой, напоминающей мороженое

Приготовьте невероятно нежный и сочный яблочный пирог с молочной пропиткой — он станет звездой чаепития. Это настоящая вкуснятина с ванильными нотами и кремовой, тающей текстурой, напоминающей мороженое.

Для основы вам понадобится: 4 яйца, 100 г сахара, 100 мл растительного масла, 210 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и 3-4 кисло-сладких яблока. Взбейте яйца с сахаром, добавьте масло, муку с разрыхлителем и нарезанные кубиками яблоки. Тесто выпекайте в форме, застеленной пергаментом, при 180 °C 25–30 минут. За 5 минут до готовности пирога приготовьте пропитку: в сотейнике смешайте 300 мл молока, 25 г сливочного масла и 50 г сахара, нагрейте почти до кипения. Готовый горячий пирог обильно проколите шпажкой и медленно равномерно полейте горячей молочной смесью.

Дайте пирогу постоять 10 минут, чтобы пропитка полностью впиталась. Этот пирог особенно хорош слегка теплым, когда его нежная текстура раскрывается в полной мере.

