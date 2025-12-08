С таким рецептом не нужна ни говядина, ни свинина: курица в тропической шубке на Новый год — очень вкусно и просто

С таким рецептом не нужна ни говядина, ни свинина: курица в тропической шубке на Новый год — очень вкусно и просто

С таким рецептом не нужна ни говядина, ни свинина: курица под тропической шубкой на Новый год — очень вкусно и просто. Когда вокруг мерцают огни гирлянд и в доме пахнет праздником, хочется готовить такие блюда, которые выглядят эффектно, а готовятся легко и быстро. Это идеальный вариант для новогоднего стола: нежная, сочная, с лёгкой тропической сладостью и золотистой корочкой, от которой невозможно отвести взгляд.

Для приготовления вам понадобится: немного кокосовой стружки, куриное филе 500 г, консервированные ананасы 200–250 г (кольца или кусочки), греческий йогурт или сметана 100 г, майонез 1 ст. л., зернистая горчица 1 ч. л., твёрдый сыр 120–150 г, специи для курицы 1–2 ч. л. и соль по вкусу. Нарежьте куриное филе небольшими кубиками, посыпьте специями, слегка посолите и перемешайте. В отдельной миске соедините йогурт или сметану с майонезом и горчицей — этот соус добавит блюду пикантности и мягкости. Залейте им курицу и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт.

Переложите курицу в форму ровным слоем. Сверху разложите ананасы — как удобнее: кружками или кусочками. Посыпьте всё кокосовой стружкой и щедрой горкой натёртого твёрдого сыра. Отправьте в аэрогриль или духовку, разогретую до 190–200°C, и запекайте 20–25 минут, пока сыр не станет золотистым и аппетитно тягучим. Готовое блюдо подавайте горячим — сочетание нежной курочки, расплавленного сыра и сочных ананасов делает его любимцем гостей и украшением праздничного ужина.

Ранее мы готовили невероятные котлеты с курицей, рисом и кукурузой. Обычный вариант вам покажется совсем скучным. Блюдо-находка — и мясо, и гарнир, и овощи.