Классический рецепт «Гранатового браслета»: обалденный салат, если еще ни разу не готовили — обязательно приготовьте в праздники

Классический рецепт «Гранатового браслета»: обалденный салат, если еще ни разу не готовили — обязательно приготовьте в праздники. Этот салат — синоним праздника и торжества. Его эффектный вид и насыщенный вкус, где нежная курица, сладкая свекла и хрустящие грецкие орехи венчаются рубиновыми зернами граната, сделают его главным блюдом на вашем новогоднем столе.

Для его приготовления вам понадобится: 1 куриное филе, 4 яйца, 2 моркови, 3 картофелины, 2 свеклы, 1 красная луковица, 50 г грецких орехов, 1-1,5 крупных граната и майонез для пропитки.

Как приготовление: отварите до готовности куриное филе, яйца, картофель, морковь и свеклу. Остудите и очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками и замаринуйте на 15 минут в смеси из 1 ч.л. 9% уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепотки соли и 2 ст.л. воды. Грецкие орехи измельчите в крошку, гранат очистите от зёрен. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками.

Сборка: На плоское сервировочное блюдо установите кулинарное кольцо, а в центр поставьте стакан для формы. Выкладывайте слои, слегка утрамбовывая и промазывая каждый майонезом: 1) картофель, натёртый на крупной тёрке; 2) курица; 3) маринованный лук; 4) измельчённые грецкие орехи; 5) морковь, натёртая на крупной тёрке; 6) натёртые яйца; 7) свекла, натёртая на крупной тёрке. Аккуратно уберите кольцо и стакан. Щедро украсьте верх и бока салата гранатовыми зёрнами. Уберите в холодильник минимум на 2-3 часа для пропитки.

Ранее мы смешивали яичные блинчики с маринованным луком. Готовим простой салат «Квадро» — всего 4 ингредиента, но очень вкусно.

Проверено редакцией
