07 декабря 2025 в 09:30

Вкуснее шашлыка: готовим стейки из свиной шейки в соусе из лука, чили и ананаса — простой рецепт для праздничного стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Вкуснее шашлыка: готовим стейки из свиной шейки в соусе из лука, чили и ананаса — простой рецепт для праздничного стола. Если хочется быстро приготовить что-то сочное, пикантное и слегка тропическое, свиная шейка под ананасным соусом — идеальный вариант. Мясо остается мягким, а сладко-острый соус делает вкус глубоким и очень ароматным.

Возьмите: свиная шейка — 600–700 г (2–3 стейка по 2 см толщиной), лук — 1 шт., чеснок — 3–4 зубчика, перец чили — 1/2 шт. (или по вкусу), консервированный ананас — 150 г (кусочками) + 50 мл сиропа, соевый соус — 2 ст. л., соль и перец, растительное масло — 1 ст. л.

Стейки слегка отбейте ладонью, посолите и поперчите. Разогрейте сковороду и обжарьте мясо на сильном огне по 3–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Переложите на тарелку.

В этой же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости, добавьте рубленый чеснок и чили, готовьте еще минуту. Всыпьте кусочки ананаса, влейте сироп, соевый соус и тушите 3–4 минуты, пока соус слегка загустеет. При необходимости пробейте часть соуса блендером — он станет более кремовым, но можно оставить и текстурным. Верните стейки в сковороду, окуните в соус и тушите на слабом огне 10 минут под крышкой. Мясо впитает сладость ананаса, легкую остринку чили и станет максимально мягким. Подавайте с рисом, картофелем или просто с хрустящим батоном — соус невероятно вкусный, его всегда мало!

Ранее мы готовили шикарный рулет в беконе. Вкусное горячее без хлопот.

Проверено редакцией
