Эскалоп в сливочно-грибном соусе — пожалуй, самое вкусное, что можно приготовить из свинины! Нежнейшее мясо, ароматные шампиньоны и бархатный сливочный соус создают ресторанное сочетание. Простой в исполнении, но изысканный рецепт, который впечатлит даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты

Свиная вырезка — 500 г

Шампиньоны — 100 г

Сало свиное — 80 г

Сливки — 50 мл

Бульон — 50 мл

Чеснок — 2 зубчика

Петрушка — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Пряности — по вкусу

Приготовление

Мелко нарезанное сало вытопите на сковороде до получения жира, затем удалите шкварки. Свинину нарежьте поперек волокон, отбейте, посолите и поперчите. Обжарьте эскалопы в свином жире с двух сторон до румяной корочки и снимите со сковороды. В оставшийся жир добавьте нарезанные пластинками шампиньоны, обжаривайте 5 минут, влейте бульон и сливки, добавьте измельченный чеснок и пряности. Верните мясо в соус и прогрейте 2–3 минуты. Подавайте, украсив свежей петрушкой.

