10 октября 2025 в 11:30

Эскалоп в сливочно-грибном соусе — пожалуй, самое вкусное, что можно приготовить из свинины!

Эскалоп в сливочно-грибном соусе — пожалуй, самое вкусное, что можно приготовить из свинины! Нежнейшее мясо, ароматные шампиньоны и бархатный сливочный соус создают ресторанное сочетание. Простой в исполнении, но изысканный рецепт, который впечатлит даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты

  • Свиная вырезка — 500 г
  • Шампиньоны — 100 г
  • Сало свиное — 80 г
  • Сливки — 50 мл
  • Бульон — 50 мл
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Петрушка — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Пряности — по вкусу

Приготовление

  1. Мелко нарезанное сало вытопите на сковороде до получения жира, затем удалите шкварки. Свинину нарежьте поперек волокон, отбейте, посолите и поперчите. Обжарьте эскалопы в свином жире с двух сторон до румяной корочки и снимите со сковороды.
  2. В оставшийся жир добавьте нарезанные пластинками шампиньоны, обжаривайте 5 минут, влейте бульон и сливки, добавьте измельченный чеснок и пряности. Верните мясо в соус и прогрейте 2–3 минуты. Подавайте, украсив свежей петрушкой.

Ранее мы готовили свинину «По-столовски» в сметанном соусе! Такая нежная, прям разваливается.

