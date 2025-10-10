Эскалоп в сливочно-грибном соусе — пожалуй, самое вкусное, что можно приготовить из свинины! Нежнейшее мясо, ароматные шампиньоны и бархатный сливочный соус создают ресторанное сочетание. Простой в исполнении, но изысканный рецепт, который впечатлит даже самых взыскательных гурманов.
Ингредиенты
- Свиная вырезка — 500 г
- Шампиньоны — 100 г
- Сало свиное — 80 г
- Сливки — 50 мл
- Бульон — 50 мл
- Чеснок — 2 зубчика
- Петрушка — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Пряности — по вкусу
Приготовление
- Мелко нарезанное сало вытопите на сковороде до получения жира, затем удалите шкварки. Свинину нарежьте поперек волокон, отбейте, посолите и поперчите. Обжарьте эскалопы в свином жире с двух сторон до румяной корочки и снимите со сковороды.
- В оставшийся жир добавьте нарезанные пластинками шампиньоны, обжаривайте 5 минут, влейте бульон и сливки, добавьте измельченный чеснок и пряности. Верните мясо в соус и прогрейте 2–3 минуты. Подавайте, украсив свежей петрушкой.
