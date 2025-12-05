Буду готовить за 15 минут на Новый год: шикарный рулет в беконе — вкусное горячее без хлопот

Буду готовить за 15 минут на Новый год: шикарный рулет в беконе — вкусное горячее без хлопот

Шикарный рулет в беконе отправляется в духовку уже через 15 минут подготовки. Это идеальное решение для праздника: он выглядит эффектно, готовится просто и отлично переносит заморозку. Вы можете приготовить его заранее, за несколько недель до торжества, и сэкономить драгоценное время в день Х!

Для его приготовления вам понадобится: 1 упаковка сырокопченого бекона (ломтиками), 400 г любого мясного фарша, для начинки — любой сыр, а для украшения — слайсы маринованного огурца, зернистая горчица и веточки розмарина.

Как приготовить: выложите ломтики бекона внахлест на пищевую пленку, формируя прямоугольный пласт. Сверху равномерно распределите фарш тонким слоем, отступая 2-3 см с одного края. Фарш можно слегка посолить. Выложите выбранную начинку вдоль центра, отступая от торцов на 1,5-2 см. Аккуратно подогните торцы, а затем, используя пленку, сверните плотный рулет. Плотно оберните рулет пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2 часа для стабилизации формы. Снимите пленку, переложите рулет в форму для запекания швом вниз. Запекайте при 180 °C 40–50 минут. Бекон будет таять и пропитывать рулет, образуя красивую золотистую корочку. Рулеты лучше замораживать в сыром виде, а запекать уже непосредственно перед подачей.

Ранее мы готовили апельсиновую курицу, которая вас удивит. Приготовьте 1 раз и влюбитесь — это мой рецепт и на праздники, и на вкусный ужин.