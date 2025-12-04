Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 19:00

Жареное мясо: секреты идеальной корочки и сочной мягкости. Эти секреты должна знать каждая хозяйка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жареное мясо: секреты идеальной корочки и сочной мягкости. Эти секреты должна знать каждая хозяйка. Хотите, чтобы жареное мясо или отбивные всегда получались сочными, с хрустящей корочкой и тающей текстурой? Эти проверенные приемы превратят даже простую вырезку в шедевр. Запомните несколько правил — и вы навсегда забудете о жестких, сухих стейках.

Для начала выберите правильное мясо: для отбивных берите вырезку без пленок и сухожилий, иначе котлеты скукожатся на сковороде. Перед жаркой обязательно обсушите куски бумажным полотенцем — это гарантия ровной, румяной корочки. Чтобы размягчить волокна, используйте маринад. Для быстрого варианта (1 час) смажьте мясо растительным маслом и переложите дольками лимона или тонким слоем горчицы. Для более жесткого мяса подойдет «усиленный» маринад из лимонного сока и сырого яйца — в нем мясо можно оставить даже на сутки.

Панировку добавляйте только перед самой жаркой, чтобы она не размокла. Сковорода должна быть хорошо раскалена с растопленным маслом — только так кусок сразу «запечатается», сохранив весь сок внутри. Жарьте сначала на сильном огне до румяной корочки (2–3 минуты), затем убавьте огонь и доведите до готовности на умеренном жару. Никогда не прокалывайте мясо вилкой при переворачивании! Используйте лопатку. Готовность проверяйте по соку: аккуратно надавите на кусок, если выделяется прозрачный светлый сок — мясо готово. Помните: мясо «с кровью» допустимо только для качественной говядины, другие виды нужно прожаривать полностью.

И главный секрет: солите жареное мясо только в самом конце приготовления, иначе оно потеряет сок и станет сухим. Эти простые правила обеспечат вам безупречный результат каждый раз.

Ранее мы делились рецептом блюда вкуснее мясных чебуреков. Лепешки с сыром и чесноком стали хитом моей кухни — один раз приготовите и не остановитесь.

Проверено редакцией
Читайте также
Сытный и в то же время легкий салат — готовлю мясное чудо без капли майонеза
Общество
Сытный и в то же время легкий салат — готовлю мясное чудо без капли майонеза
Эскалоп в сливочно-грибном соусе — пожалуй, самое вкусное, что можно приготовить из свинины!
Общество
Эскалоп в сливочно-грибном соусе — пожалуй, самое вкусное, что можно приготовить из свинины!
«Экономический закон»: эксперт о желании россиян покупать мясо подешевле
Рынки
«Экономический закон»: эксперт о желании россиян покупать мясо подешевле
Беру плавленый сыр и готовлю свинину на праздники: с такой шапочкой мясо будет суперсочным
Общество
Беру плавленый сыр и готовлю свинину на праздники: с такой шапочкой мясо будет суперсочным
Сами готовим тарталетки к Новому году: нежнейшее и быстрое тесто и 2 варианта начинок
Общество
Сами готовим тарталетки к Новому году: нежнейшее и быстрое тесто и 2 варианта начинок
мясо
стейки
говядина
свинина
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Повар «догнал» трубой агрессивного кавалера незнакомки и попал за решетку
Командира ВСУ осудили за сбитый самолет с пленными украинцами
Россияне не смогут просто так попасть в Грузию с нового года
Названа дата рассмотрения спора о квартире Долиной в Верховном суде
«Не могла иначе»: Путин ответил на вопрос индийских журналистов о Крыме
Появились фото квартиры покойной экс-супруги Ефремова
В России официально заблокировали Snapchat
Посол России Андрей Келин вызван в Форин-офис
Стало известно, был ли долг по ЖКУ у умершей экс-жены Ефремова
Друг главы рехаба Антонова предположил, что его оклеветали
На Западе «слили» содержание переговоров Зеленского с лидерами ЕС
Эксперт раскрыл цель призыва Макрона прекратить удары по энергетике Украины
Пирожки из слоеного теста с яблоками: быстрый и вкусный рецепт
«Ничего не изменится»: военэксперт о массовом дезертирстве в ВСУ
Озабоченный подросток «проводил» девочку к бабушке и попал под статью УК РФ
Путин раскрыл желание России в отношении конфликта на Украине
Готовлю за 15 минут: тарталетки с печенью трески и огурцом!
Медведев рассказал о стараниях ОПК ради победы на СВО
У актера из «Питер FM» парализовало сына
Путин раскрыл правду об отношении американских компаний к России
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.