29 ноября 2025 в 19:46

Салат с мандаринами — в нем сочетается все на 100%: рискнула раз приготовить, и теперь он в любимчиках

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Попробуйте невероятно сочный и яркий салат с мандаринами, который станет настоящим украшением вашего стола. В нем сочетается все на 100%. Рискнула один раз приготовить, и теперь он в любимчиках.

Вкус этого салата — это удивительная гармония нежности и пикантности: сладковатые крабовые палочки и кукуруза, нежный сыр и яйца идеально сочетаются с сочными мандаринами, которые дают приятную цитрусовую свежесть, а чеснок добавляет пикантную нотку.

Вам понадобятся: 3–4 мандарина, 200 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра, 3 вареных яйца, 150 г консервированной кукурузы, 1–2 зубчика чеснока и майонез для заправки. Мандарины очистите от кожуры и белых пленок, разберите на дольки и каждую крупную дольку разрежьте пополам. Крабовые палочки, сыр и яйца нарежьте небольшими кубиками. Чеснок пропустите через пресс. Слейте жидкость с кукурузы. Все ингредиенты аккуратно смешайте в глубокой миске и заправьте майонезом по вкусу. Дайте салату пропитаться в холодильнике 15–20 минут.

Это блюдо гарантированно поднимет настроение вам и вашим гостям!

Ранее стало известно, как приготовить слоеный салат без селедки, без курицы и без крабовых палочек: вкуснятина со свеклой — сочетание на миллион.

