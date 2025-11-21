Международный муниципальный форум стран БРИКС
Без селедки, без курицы и без крабовых палочек: слоеный салат со свеклой — сочетание на миллион

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте невероятно вкусный и сытный слоеный салат со свеклой, который станет украшением любого стола. Сочетание продуктов в нем — на миллион, а готовится без селедки, без курицы и без крабовых палочек.

Вам понадобится: 2 отварные свеклы, 3 яйца, 150 г твердого сыра, 100 г грецких орехов, 200 г консервированного зеленого горошка и майонез. Сборку начинаем с плоской тарелки. Первым слоем выкладываем половину натертой на крупной терке свеклы, слегка уплотняем и промазываем майонезной сеточкой. Далее слоями идут: натертые яйца, снова майонез; измельченные грецкие орехи; весь зеленый горошек; натертый сыр, который также промазываем майонезом. Завершаем салат оставшейся свеклой с майонезом. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Вкус этого салата — это гармоничное сочетание сладковатой сочной свеклы, нежных яиц, пикантного сыра, хрустящих орехов и свежего горошка. Майонез связывает все ингредиенты в единую насыщенную композицию, где каждый компонент ощущается, но не перебивает другие.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Красное море» с крабовыми палочками: простой рецепт без слоев и времени на пропитку.

Проверено редакцией
