21 ноября 2025 в 20:53

Триумф Глобального Юга: как БРИКС создает справедливый миропорядок

В Петербурге прошел второй и заключительный день VII Международного муниципального форума БРИКС. Мероприятие, которое объединило представителей власти и предпринимателей из 126 стран мира, не только стало площадкой для заключения новых международных соглашений, но и наметило дальнейший вектор развития этой платформы. О главных событиях ММФ БРИКС, его объединяющей роли и перспективах — в материале NEWS.ru.

Как прошел второй день ММФ БРИКС в Петербурге

Центральным событием завершающего дня Международного муниципального форума БРИКС стало пленарное заседание, которое подвело черту под двухдневной насыщенной программой мероприятия. И хотя основная тема сессии была посвящена городам-побратимам и народной дипломатии, в своих выступлениях спикеры вышли далеко за ее рамки.

С приветственной речью к участникам обратился замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, который рассказал о вызовах, стоящих сегодня перед муниципалитетами в разных уголках мира.

«Повестка дня форума отражает современные вызовы и возможности — от цифровой трансформации и искусственного интеллекта до туризма и культурных обменов. Все эти направления объединяет нацеленность на повышение качества жизни и муниципальных услуг, на содействие устойчивости городов и, разумеется, на углубление гуманитарных и деловых контактов», — подчеркнул он.

На сессии выступил и вице-губернатор Северной столицы Валерий Москаленко, который назвал проведение ММФ БРИКС в Петербурге доброй традицией. Участники этого мероприятия давно стали для принимающей стороны не просто гостями, а настоящими друзьями, объединенными общими задачами и стремлениями, заметил чиновник.

«В уникальном сочетании национальных традиций кроется сила и огромный потенциал для сотрудничества не только стран БРИКС, но и стран, которые разделяют цели и принципы объединения. Все мы вместе работаем над созданием справедливого и устойчивого миропорядка», — заявил Москаленко.

Какие контракты заключали на БРИКС

Тема объединения стран БРИКС и других государств, желающих сотрудничать с альянсом, пожалуй, оказалась главной на прошедшем в Петербурге форуме. Однако за лозунгами о единстве и строительстве более совершенного мира участники не забывали о делах.

Так, на полях ММФ было подписано рамочное соглашение о развитии промышленности в странах Африки. Его заключили южнокорейская НКО Koryoin Trade Institute и африканская компания ARCOFIRM. Исполнительный директор корпорации Антуан Реааль рассказал, что сделка затронет промышленные отрасли сразу пяти стран континента.

«Мы хотим объединить опыт Кореи и России, чтобы использовать его для развития инвестиций и структурирования развития африканской промышленности. Речь идет о Камеруне, Сенегале, Габоне, Конго и Гане», — пояснил он.

Российская компания СИБУР, в свою очередь, заявила о планах включить в географию своей деятельности страны БРИКС. Руководитель продуктового маркетинга холдинга Виктория Уварова рассказала, что сейчас это направление является приоритетным для компании с точки зрения поставок новой продукции.

«У нас есть достаточно интересные предложения к нашим партнерам для каждой локации, в которую мы заходим и будем заходить начиная с 2026 года все более и более активно. Мы предлагаем комплексные сервисные решения для каждой страны, чтобы наша продукция была конкурентоспособна и для того, чтобы наши клиенты в различных географиях и локациях могли бы действительно удобно пользоваться нашим продуктом», — сообщила Уварова.

Руководитель продуктового маркетинга холдинга СИБУР Виктория Уварова

При мощностях, которые СИБУР запустит в ближайшие годы, компания планирует выйти на второе место среди самых активно развивающихся производителей нефтехимии. При этом в планах у холдинга занять шестое-седьмое место по выпуску полимерных материалов в мире, добавила Уварова.

С какими проблемами сталкиваются члены БРИКС

Форум дал возможность участникам не только заявить о своих успехах, но и подсветить проблемы, с которыми они сталкиваются при выходе на новые рынки. В первую очередь они связаны с активным противодействием стран Запада, готовых пустить в ход любые инструменты, чтобы помешать формированию нового делового полюса. С этим столкнулся Антуан Реааль.

«Самая большая сложность — это агрессивная западная пропаганда в некоторых странах Глобального Юга. Я владею французским и английским языками. Как житель России знаю, что на некоторых телеканалах о нас говорят очень много неправильных вещей. Например, я приглашаю делегацию принять участие в работе, которая может быть полезна для развития муниципалитета или бизнеса. Но делегаты <…> ищут вежливые оправдания, чтобы не приезжать, потому что опасаются неприятностей», — объяснил камерунский бизнесмен.

Эту тему в своей речи на пленарном заседании форума затронул ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Он прямо заявил, что отношения между Глобальным Севером и Глобальным Югом строятся неравнозначно — западные государства воспринимают чужие ресурсы как собственные. Однако пришло время изменить ситуацию — и не на словах, а за счет реальных действий.

«Надо понимать, что мы — это сообщество, которое кроме флага борьбы с новыми методами колонизации должны выстраивать некие механизмы взаимодействия. Это однозначно. Кроме конференций, кроме мероприятий, должны быть действенные механизмы кооперации работы», — подчеркнул ректор.

Какое будущее ждет БРИКС

Очевидно, ключевым принципом новых механизмов, призванных покончить с диктатом Глобального Севера, станет равенство, и с этой точки зрения ММФ уже успел доказать свою эффективность.

«Мне понравилось, что на этом форуме все могут общаться со всеми без ограничений. Нет такого, что с одним человеком можно говорить, а с другим — нет. То есть мы обмениваемся контактами, и в дальнейшем люди могут между собой продолжать общение», — сказал в беседе с NEWS.ru Имо Езе Калу, директор по международным отношениям компании TIK из Нигерии.

Сегодня многие страны заинтересованы в создании постоянной платформы для Международного муниципального форума, сказал корреспонденту NEWS.ru вице-президент Китайского делового центра Чэнь Чжиган. По его словам, Петербург — идеальное место для того, чтобы «приземлить» эту площадку и продолжить ее развитие.

«Я видел, как на эту идею отреагировали представители стран — участниц БРИКС. У них блестят глаза, потому что мы все считаем, что готовы к этому. Есть и настроение, и желание, и технические возможности. Форум проходит уже в седьмой раз. Думаю, что время пришло, пора воспользоваться этим моментом. Можно было бы выделить в Санкт-Петербурге на эти цели 50–100 гектаров. Если нет, то по соседству в Ленобласти. Представители других стран — Бразилии, государств Африки, Индии — и такие яркие компании, как СИБУР, с удовольствием бы здесь „приземлились“. За ними пойдут тысячи средних и малых предпринимателей», — уверен собеседник.

Вице-президент Китайского делового центра считает, что ММФ следует широко продвигать, чтобы вывести платформу на достойный международный уровень. Однако следует пересматривать и поднимать статус всего БРИКС в целом, заметил на пленарной сессии общественный деятель и бизнесмен из ЮАР Муса Мдлули.

«Необходимо сделать так, чтобы БРИКС как бы заменил собой G7. Все возможности для того, чтобы сделать его основной международной организацией, есть», — подчеркнул он.

