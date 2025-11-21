Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 14:55

Участник ММФ БРИКС из Нигерии назвал главное преимущество форума

Нигерийский бизнесмен Имо Езе Калу: ММФ БРИКС помогает наладить контакты

Имо Езе Калу Имо Езе Калу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Международный муниципальный форум БРИКС, который проходит в Петербурге, помогает людям из разных стран находить новые полезные контакты, рассказал корреспонденту NEWS.ru Имо Езе Калу, директор по международным отношениям компании TIK из Нигерии. Он подчеркнул, что мероприятие в Северной столице оставляет о себе только положительные впечатления.

У меня отличные впечатления от форума. Мне понравилось, что здесь все могут со всеми общаться без ограничений. Нет такого, что с одним человеком можно говорить, а с другим — нет. То есть мы обмениваемся контактами, и в дальнейшем люди могут между собой продолжать общение, — подчеркнул собеседник.

Предприниматель добавил, что представляет на форуме не только свою компанию, но и является секретарем Общества нигерийских граждан в России.

Ранее глава Индийского делового совета Сингх Акашдип на полях ММФ БРИКС рассказал о своей любви к русскому языку и России в целом. По его словам, Индии как председателю БРИКС в 2026 году стоит сделать упор на развитии малого и среднего бизнеса, поскольку сейчас для этого самый подходящий момент.

