Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 17:50

Ректор Горного университета дал совет странам Глобального Юга

Ректор Горного Литвиненко призвал изменить отношение Глобального Севера к Югу

Владимир Литвиненко Владимир Литвиненко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко на полях VII Международного муниципального форума БРИКС заявил, что отношения между Глобальным Севером и Югом сегодня строятся неравнозначно, передает корреспондент NEWS.ru. По мнению Литвиненко, западные государства воспринимают чужие ресурсы как собственные.

Наши и ваши сырьевые ресурсы в глазах стран Глобального Севера фактически являются объектом той компании и той страны, которая научилась эффективно их перерабатывать. Где они находятся? Естественно в странах ЕС, — сказал он.

Литвиненко уверен, что эту ситуацию, как и отношение Глобального Севера к Глобальному Югу, пора менять. Для этого странам необходимо сотрудничать и объединяться между собой.

Надо понимать, что мы — это сообщество, которое кроме флага борьбы с новыми методами колонизации должны выстраивать некие механизмы взаимодействия. Это однозначно. Кроме конференций, кроме мероприятий, должны быть действенные механизмы кооперации работы, - подчеркнул ректор.

Ранее на Международном муниципальном форуме БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса. Глава логистической компании Р-Лайн Артур Гершберг заявил, что в импортно-экспортных операциях внутри БРИКС видны устоявшиеся группы товаров по географическим направлениям. По его словам, чтобы развивать рынки, нужно строить новые транспортные хабы.

Глобальный Юг
Cанкт-Петербург
БРИКС
форумы
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Михаил Чернов
М. Чернов
