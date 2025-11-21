Ректор Горного университета дал совет странам Глобального Юга

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко на полях VII Международного муниципального форума БРИКС заявил, что отношения между Глобальным Севером и Югом сегодня строятся неравнозначно, передает корреспондент NEWS.ru. По мнению Литвиненко, западные государства воспринимают чужие ресурсы как собственные.

Наши и ваши сырьевые ресурсы в глазах стран Глобального Севера фактически являются объектом той компании и той страны, которая научилась эффективно их перерабатывать. Где они находятся? Естественно в странах ЕС, — сказал он.

Литвиненко уверен, что эту ситуацию, как и отношение Глобального Севера к Глобальному Югу, пора менять. Для этого странам необходимо сотрудничать и объединяться между собой.

Надо понимать, что мы — это сообщество, которое кроме флага борьбы с новыми методами колонизации должны выстраивать некие механизмы взаимодействия. Это однозначно. Кроме конференций, кроме мероприятий, должны быть действенные механизмы кооперации работы, - подчеркнул ректор.

