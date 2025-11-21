На ММФ БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса

В импортно-экспортных операциях внутри БРИКС видны устоявшиеся группы товаров по географическим направлениям, заявил в рамках VII Международного муниципального форума БРИКС глава логистической компании Р-Лайн Артур Гершберг. По его словам, чтобы развивать рынки, нужно строить новые транспортные хабы.

Что касается непосредственно тенденций самого импорта, то палитра выглядит таким образом: если говорить про Бразилию и ЮАР, то главные товары — это овощи и фрукты, а если про Индию и Китай, то это полимеры или органическая химия. Но если мы возьмем непосредственно экспортную картинку, то здесь совершенно другие группы товаров. И чтобы внести сюда новые товарные позиции, надо проделать большую работу, — и она сейчас проделывается, — со странами БРИКС. А для того, чтобы выстраивать логистику как финансовую, так и транспортную, необходимо открывать хабы в тех местах, где мы собираемся работать, — сказал Гершберг.

Ранее в ходе ММФ БРИКС Тосненский механический завод (ТОМЕЗ) заключил соглашения о поставках спецтехники в Индию, Бразилию и Иран. Как рассказал руководитель проекта АО «ТОМЕЗ» Антон Селедцов, продукция завода включает коммунальные и дорожные машины, а также технику для обслуживания аэродромов. Эксперты ТОМЕЗ оценивают общую стоимость международной программы в 500 млн рублей.