Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 15:02

На ММФ БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса

Глава Р-Лайн: новые транспортные хабы необходимо открывать для развития БРИКС

Артур Гершберг Артур Гершберг Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В импортно-экспортных операциях внутри БРИКС видны устоявшиеся группы товаров по географическим направлениям, заявил в рамках VII Международного муниципального форума БРИКС глава логистической компании Р-Лайн Артур Гершберг. По его словам, чтобы развивать рынки, нужно строить новые транспортные хабы.

Что касается непосредственно тенденций самого импорта, то палитра выглядит таким образом: если говорить про Бразилию и ЮАР, то главные товары — это овощи и фрукты, а если про Индию и Китай, то это полимеры или органическая химия. Но если мы возьмем непосредственно экспортную картинку, то здесь совершенно другие группы товаров. И чтобы внести сюда новые товарные позиции, надо проделать большую работу, — и она сейчас проделывается, — со странами БРИКС. А для того, чтобы выстраивать логистику как финансовую, так и транспортную, необходимо открывать хабы в тех местах, где мы собираемся работать, — сказал Гершберг.

Ранее в ходе ММФ БРИКС Тосненский механический завод (ТОМЕЗ) заключил соглашения о поставках спецтехники в Индию, Бразилию и Иран. Как рассказал руководитель проекта АО «ТОМЕЗ» Антон Селедцов, продукция завода включает коммунальные и дорожные машины, а также технику для обслуживания аэродромов. Эксперты ТОМЕЗ оценивают общую стоимость международной программы в 500 млн рублей.

БРИКС
форумы
муниципалитеты
Санкт-Петербург
Павел Воробьев
П. Воробьев
Михаил Чернов
М. Чернов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Стало известно, на сколько вырос бюджет России благодаря налогам
У семьи экс-начальника ИФНС в Ростове нашли имущество на 100 млн рублей
Житель Пензы получил четыре года за интимную переписку с девочкой
Глава РТС объяснил, как формируется статистика цен на бензин
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.