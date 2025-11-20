БРИКС стирает границы: как прошел первый день ММФ в Петербурге

20 ноября в Петербурге открылся VII Международный муниципальный форум БРИКС. Площадка, генеральным информационным партнером которой стал NEWS.ru, объединила участников из 126 стран мира: все они прибыли в Россию, чтобы наладить контакты, заключить новые соглашения и обменяться друг с другом культурным опытом. Повестка форума оказалась богатой на события. Рассказываем, как прошел первый день ММФ БРИКС в Северной столице.

Как проходит Муниципальный форум БРИКС в Петербурге

Чтобы принять участие в крупном деловом событии, в Петербург прибыли делегации из 89 субъектов РФ, а также представители стран БРИКС и государств, желающих сотрудничать с членами этого объединения. Сопредседатель оргкомитета ММФ Михаил Свердлов рассказал NEWS.ru, что в общей сложности организаторы ожидают порядка 5000 участников. По его словам, мероприятие, которое проводится уже в седьмой раз, за прошедшие годы приобрело поистине грандиозные масштабы.

«Оно выросло в серьезную площадку, где компании, мэры, официальные органы власти, представители бизнеса могут найти партнеров, пообщаться и действительно решить какие-то наиболее насущные вопросы, стоящие в муниципальной повестке», — заметил Свердлов.

Организатор форума добавил, что взаимодействие между муниципалитетами разных стран становится все теснее. Этому будет посвящено и пленарное заседание ММФ, главной темой которого станут города-побратимы.

«Их концепция должна трансформироваться с учетом современных цифровых реалий. Теперь нет никаких границ для общения, поэтому и само понятие города-побратима тоже меняется», — пояснил собеседник.

Что говорят участники ММФ БРИКС о форуме

В этом году на Международный муниципальный форум приехали как уже бывалые участники, так и «новички», посетившие площадку впервые. И тех и других атмосфера, которая царила в этот день в петербургском «Экспофоруме», не оставила равнодушными.

«Мы впечатлены увиденным. Этот день начался для нас с важных контактов, новых и интересных знакомств. Думаем, мы сможем найти здесь российских партнеров, а также наладить связи с иностранцами, чтобы работать с ними в будущем», — сообщил гость из Сенегала Малик Диа, возглавляющий муниципалитет Кейр Массар.

Амбассадор форума из Непала Прадип К. С. рассказал корреспонденту NEWS.ru, что принимает участие в нем уже несколько лет.

«Я участвую в этом форуме еще с 2021 года. ММФ объединяет участников из стран Азии и Африки и позволяет им решать глобальные вопросы, дает новые большие возможности», — отметил он.

Какие проекты представили на ММФ БРИКС в Петербурге

Для многих участников форум стал возможностью презентовать «на большой сцене» собственные проекты — причем не только в сфере бизнеса. Так, глава петербургского муниципального округа Северный Юрий Куликов поднял на ММФ БРИКС важную проблему, присущую жителям больших городов, — утрату локальной идентичности.

«Она очень важна, потому что жители начинают ассоциировать себя с тем местом, где они не просто живут, а строят социальные связи, участвуют в общественной, политической жизни. <…> Мы должны делать так, чтобы люди действительно гордились своей малой родиной», — пояснил он.

По словам Куликова, администрации м. о. Северный удалось создать реальную модель, которая позволяет сформировать культурный код городского жителя и привить ему любовь к тому месту, где он живет. Эта практика, считает он, может применяться не только на городском уровне, но и на федеральном и даже международном.

Юрий Куликов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Муниципалитет Северный, казалось бы, не сильно отличается от других подобных муниципалитетов в спальных районах Петербурга. Но благодаря названию и полярной тематике мы взяли в качестве основного направления важнейшую тему, которая связана как с городским, так и с федеральным уровнем. У нас впервые прошел масштабный фестиваль „День полярника“, который собрал 10 тысяч участников. Это действительно очень круто и значимо для Санкт-Петербурга. Данный проект мы представляем на премию „Служение“, которая учреждена президентом, и очень надеемся, что нас поддержат», — поделился он.

Какие контракты заключили на ММФ БРИКС

В центре внимания участников форума оказались не только культурные, но и бизнес-проекты. На полях ММФ был заключен ряд крупных соглашений в самых разных сферах. На мероприятии прошли переговоры российской компании «БиоАгроРост» и главы бразильского муниципалитета Такуаритуба Миану Перейры о закупке инновационных удобрений из РФ. При поддержке банка «Солидарность» и компании «Арктика Консалтинг» стороны договорились наладить поставки продукции, которая позволяет при минимальных затратах обеспечить обработку значительных площадей земли. Более того, в «БиоАгроРосте» предложили построить завод по производству удобрений в Бразилии. В ответ Перейра пригласил россиян посетить его страну и ознакомиться с ассортиментом местных производителей.

Тосненский механический завод (ТОМЕЗ) подписал контракты на поставки спецтехники в Индию, Бразилию и Иран. Продукция завода включает коммунальные и дорожные машины, а также технику для обслуживания аэродромов.

«Подписанные соглашения еще раз показывают, что активное импортозамещение и разработка собственных технических решений способны вывести компанию на новый уровень развития», — отметил председатель совета директоров АО «ТОМЕЗ» Антон Селедцов.

Заместитель генерального директора китайской компании «Тайшанва» Ма Чжаошуай рассказал NEWS.ru, что российский рынок сегодня представляет большой интерес для компаний из КНР. При этом БРИКС, по его мнению, дает возможность китайским производителям постепенно его осваивать.

«БРИКС является прекрасной платформой для продвижения и взаимовыгодного сотрудничества. То, что Китай стал важной частью объединения стран, облегчит взаимодействие с Россией и выход на российский рынок. Это значимый аспект взаимодействия двух государств», — подчеркнул он.

Как Муниципальный форум БРИКС объединяет страны

Первый день ММФ наглядно продемонстрировал: границы (географические и политические) между странами — участницами БРИКС и теми, кто их поддерживает, постепенно стираются, открывая новые возможности для сотрудничества.

Глава совета директоров AirAsia Камарудин Меранун рассказал NEWS.ru о готовности авиакомпании взять на себя роль связующего звена между членами БРИКС и БРИКС+. Он не исключил, что уже в обозримом будущем перевозчик откроет прямые рейсы из Малайзии в Россию. Но в планах — намного больше.

Камарудин Меранун Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Мы уже летаем по многим направлениям — в Китае, Индии, большинстве стран, входящих в БРИКС. Сегодня мы осуществляем рейсы в Алма-Ату в Казахстане, в Ташкент в Узбекистане и в Турцию. Так что естественным шагом в развитии авиакомпании было бы расширение присутствия в этом регионе. Мы заинтересованы в Петербурге как в нашей первой остановке в России. Мы можем соединить всю Азию с Россией и странами Центральной Азии», — поделился малайзийский бизнесмен.

Те возможности, которые сегодня открываются для участников БРИКС, высоко оценил президент Индийского делового совета Акашдип Сингх — к его стране в следующем году перейдет председательство в объединении.

«Мне очень приятно видеть, что БРИКС и все, что с ним связано, набирают обороты. Сегодня это очень необходимо. И я как президент Индийского делового совета хочу, чтобы было еще больше мероприятий, где бы мы — страны БРИКС и БРИКС+ — сближались, наводили мосты, могли не только обмениваться культурными традициями или бизнес-проектами, но и делиться опытом в самых разных направлениях. Современный мир в этом очень нуждается», — резюмировал он.

