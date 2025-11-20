Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 17:32

Участники ММФ БРИКС из Сенегала поделились ожиданиями от форума

Главы муниципалитетов Сенегала прибыли на ММФ БРИКС ради поиска партнеров

Кейр Массар Малик Диа Кейр Массар Малик Диа Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Представители муниципалитетов Сенегала рассчитывают найти на Международном муниципальном форуме (ММФ) БРИКС в Петербурге новых партнеров, готовых инвестировать в сельское хозяйство страны, рассказали они в беседе с корреспондентом NEWS.ru на полях мероприятия. Председатель муниципалитета Кейр Массар Малик Диа отметил, что остался впечатлен первым днем ММФ.

Мы впечатлены атмосферой, которую увидели здесь. Этот день начался для нас с важных контактов, новых и интересных знакомств. Думаем, мы сможем найти здесь российских партнеров, а также наладить связи с иностранцами, чтобы работать с ними в будущем, — подчеркнул он.

По словам Диа, в особенности его муниципалитет заинтересован в совместных проектах в сферах технологий, транспорта, образования и здоровья. О похожих целях рассказал и его коллега из Сенегала — мэр коммуны Нгом Папа Момар Нгогом.

Наша цель — это поиск партнеров, инвесторов, которые хотели бы инвестировать в сельскохозяйственный бизнес, в культуру нашей страны, в технологии и нашу социальную сферу, — сообщил участник форума.

Ранее представитель Непала объяснил важность Муниципального форума БРИКС. Амбассадор этой страны Прадип К. С. отметил, что ММФ объединяет людей из разных стран мира, давая им возможность решать глобальные вопросы.

БРИКС
Сенегал
Африка
бизнес
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Михаил Чернов
М. Чернов
