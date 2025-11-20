Представитель Непала объяснил важность Муниципального форума БРИКС

Международный муниципальный форум БРИКС, который проходит в Петербурге с 20 по 21 ноября, представляет большую важность, так как объединяет участников из разных уголков мира, сказал корреспонденту NEWS.ru амбассадор мероприятия из Непала Прадип К.С. Он отметил, что принимает участие в мероприятии уже несколько лет.

Я участвую в этом форуме еще с 2021 года. Этот бизнес-форум объединяет участников из стран Азии и Африки и позволяет им решать глобальные вопросы, дает новые большие возможности, — отметил собеседник.

По словам Прадипа, на форум прибыли представители сразу нескольких муниципалитетов из Непала. Амбассадор выразил уверенность, что их участие в мероприятии позволит наладить контакты между делегациями из его страны и России.

Ранее глава бразильского муниципалитета Такуаритуба Миану Перейра рассказал NEWS.ru о планах представить на Международном муниципальном форуме свой проект по утилизации мусора. Кроме того, власти Такуаритубы надеются наладить партнерство с муниципальными образованиями других стран, подчеркнул он.