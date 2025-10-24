Стали известны личности застрявших в горах Непала российских альпинистов

Альпинисты Наталья Белянкина, Сергей Кондрашкин, Андрей Васильев, Виталий Шипилов и Кирилл Эйзман могли оказаться в числе россиян, застрявших на вершине горы Манаслу в Непале, заявил NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. По его словам, все они являются высококвалифицированными спортсменами и профессиональными гидами, чей уровень подготовки не вызывает сомнений.

Я знаком с Белянкиной и Кондрашкиным, которые застряли на горе в Непале. Также там находятся Андрей Васильев, Виталий Шипилов и Кирилл Эйзман. Это тот случай, когда на горе суперпрофессионалы, а не клиенты с гидами, которые идут за деньгами. Это ребята после рекордного восхождения, которые двигают альпинизм вперед. Это спортсмены высокого уровня. Они сами не раз работали гидами и проводниками. Это люди, которые в течение года тренируются. Лучше них к этому восхождению не подготовлен никто. У Натальи в этом году уже был один восьмитысячник — гора Чо-Ойю. В летний сезон она была на пиках Ленина и Победы, — пояснил Киселев.

Ранее сообщалось, что группа из пяти альпинистов под руководством Андрея Васильева застряла на вершине горы Манаслу в Непале на высоте 8163 метра. Из-за сложных погодных условий они уже несколько дней не могут спуститься. Альпинисты достигли вершины 22 октября, преодолев пятидневный подъем по новому маршруту по Юго-Западной стене.